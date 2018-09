3 “Yo también me he equivocado muchas veces”

Sobre su hermana Chabelita se mostró cauto y, a diferencia de su madre, él sí quiso entonar el mea culpa asegurando que él no era el más indicado para darle consejos ya que también había cometido muchos errores. “A mi hermana le he dado tantos tirones de orejas, que no sé cómo las conserva aún. Pero, bueno, ella ya es mayor de edad y puede hacer lo que quiera. Yo siempre voy a estar ahí a su lado, ayudándola en lo que pueda y apoyándola. Todos nos equivocamos, no una vez, sino mil veces, y quizá yo no sea la persona correcta para decir eso porque yo también me he equivocado muchas veces así que lo bueno es recapacitar y que cada uno haga con su vida lo que le plazca”, confesó el dj.