#tbt Con apenas 13 años hice mi primera aparición en tv. Fui acompañar a mi madre a TVE y las preguntas las hacia Pepe Navarro. A lo largo de la entrevista el presentador no hace mas que dedicarse atacar a mi madre, con voz sosegada pero mensajes muy directos. A mi me trataba de hombre cuando se ve claramente que soy un niño. Estamos en la “España de la transición” una España muy machista que hoy gracias a Dios nos avergüenza, y a Pepe Navarro podemos escuchar lindezas como estas: -“Si sabias que la relación no tenia futuro, porque pides responsabilidades después?” -“¿Se puede pedir respondabilidades a una persona después de una semana de relación?” Hay una parte en la que mi madre dice que esta diapuesta a todo para conseguir el reconocimiento por parte de mi padre a lo que el periodista le responde -“tú crees que moralmente es lícito?” Así como suena, no es broma. Ironías de la vida al propio Pepe Navarro el destino le tenía preparada una sorpresa por no querer hacerse las pruebas de ADN en su momento…! Y querer hacérselas cuando ya era demasiado tarde! Cuando hace dias comentaba el ataque que sufrio mi madre por los medios de comunicación , me referia a cosas como esta, entrevistas en las cuales, se ponian en duda su palabra y se la atacaba por el mero hecho de ser mujer y querer reclamar la paternidad de un hijo, estabamos en la España de la transición, gobernada por Jose Maria Aznar, por cierto amigo personal de Julio Iglesias. Una España machista que no entendia que su artista mas mediatico e internacional tuviese que bajar con los humanos para aceptar una responsabilidad de la que nunca se ha hecho cargo. Una España que gracias a dios, está cambiando, o no….? solo el tiempo lo dirá. #truth #dnatest #julioiglesias #javiersantos #timesup #metoo