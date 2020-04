José Ortega Cano está disfrutando de la compañía de su hijo José María, mientras Ana María Aldón continúa luchando por llegar más lejos en ‘Supervivientes’. Más ahora viendo cómo su hijo ya puede disfrutar de una salida al día, durante un periodo de no más de una hora, siempre acompañado por él y sin alejarse más de un kilómetro de distancia de su domicilio. Una normativa de desconfinamiento para los niños menores de 14 años que se conoce como la regla de los cuatro unos, pero que, para muchos, el diestro se ha saltado.

A pesar de que Ortega Cano ha tomado todas las medidas de seguridad para salir a casa, con mascarilla incluida y respetando la distancia mínima de seguridad, hay un aspecto que ha llamado la atención de algunos. Si bien es cierto que los niños ya pueden hacer actividades deportivas fuera de casa durante una hora al día y deben hacerlo acompañados de sus padres o tutores, lo que se ha puesto en duda es hasta qué punto el diestro también puede ir en bicicleta junto a su hijo. Unos defienden que tan solo los niños pueden hacer este tipo de actividades al aire libre y que sus padres tan solo pueden acompañarles, mientras que otros no ven problemas en que ambos compartan esta actividad, siempre y cuando respeten todas las medidas de seguridad.

Sea como fuere, aprovechando que ha salido de casa para respirar aire fresco acompañado de su hijo, José Ortega Cano no ha tenido reparos en atender a los reporteros de ‘Europa Press’. Eso sí, de lo que no ha querido hablar es sobre Kiko Jiménez, exnovio de su hija Gloria Camila, y ahora el azote de la familia, al estar desvelando todos los entresijos de lo que sucedía de puertas para dentro y motivo por el cual habría tomado acciones legales contra su exyerno. El torero ha preferido no entrar a valorar estas cuestiones, dejando que si es cierto que ha pedido amparo judicial, sean los jueces quienes hablen por él.