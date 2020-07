Amador Mohedano no dejó títere con cabeza en su última entrevista, cargando muy duro contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac. José Ortega Cano le apoya y asegura que todo lo que dijo el sábado es verdad y lleva toda la razón. Vea el vídeo

José Ortega Cano no quiere hacer leña del árbol caído, pero no puede renunciar a la verdad o al menos a lo que él considera su verdad, dado que en su enfrentamiento contra Rocío Carrasco hay, como siempre, varios puntos de vista. Sin embargo, parece que toda la familia Mohedano coincide en que la hija de Rocío Jurado no ha obrado bien en el reparto de la herencia de su madre y tampoco a la hora de negarle la palabra a sus hijos, sea cual fuera la razón que tenga para ello. Es por eso que el diestro ha querido defender las duras palabras que Amador Mohedano pronunció el pasado fin de semana en ‘Sábado Deluxe’, donde dejaba al descubierto no solo lo que opinaba sobre su sobrina, que no era especialmente bueno, sino que también apuntaba a Fidel Albiac como supuesto culpable de los males de su familia.

Amador Mohedano se despachó a gusto, aunque después ha reconocido que se le hizo muy corta la entrevista, porque tenía aún muchas cosas que poner sobre la mesa sobre este delicado asunto. Aun así, lo que dijo ya ha causado el revuelo mediático que refresca la polémica que envuelve a Rocío Carrasco, Fidel Albiac y su nula relación con su familia. Algo que ha apoyado punto por punto el propio José Ortega Cano, que asegura que Amador Mohedano “en la mayoría de las cosas lleva razón”. Eso sí, aunque no tiene reparos en hablar sobre lo que ha dicho su cuñado sobre los problemas familiares en los que llevan años inmersos, no ha querido valorar la confesión de que supuestamente Fidel Albiac se refiere en la intimidad a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando, como “los inmigrantes”. Vea el vídeo de ‘Europa Press’ para ver cómo se explica y, de paso, para ver lo guapa que está Ana María Aldón tras regresar de ‘Supervivientes’ rejuvenecida.