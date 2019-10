8 Los resultados de su reciente revisión médica

«El pasado 10 de septiembre me sometí a una revisión y el médico me ha dicho que la prueba ha salido todo lo bien», explicaba el presentador en ‘Sálvame’ el pasado 14 de octubre. El de Badalona detalló que «de los dos stents que me pusieron» tras sufrir un ictus el pasado 16 de marzo «hay uno de ellos que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%». Habría que «colocar otro stent o colocar una bolita para abrirlo un poquito más, pero sin más complicaciones», ha revelado.

