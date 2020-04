Una vez más, Sara Carbonero ha compartido un mensaje de ánimo para quienes puedan estar sufriendo sentimientos de desánimo en estos tiempos difíciles. La presentadora ha usado las redes sociales, la plataforma en la que mejor se desenvuelve, para dejar constancia de su nueva reflexión.

«Intuyo que estamos pasando por todos los estados posibles estos días; desde el asombro a la esperanza y de la emoción al miedo, pero es que yo no quiero dejar de soñar, no quiero. Sé que debo priorizar necesidades y es exactamente lo que estamos haciendo, pero me ha costado una vida saber qué es lo importante como para mirar ahora hacia otro lado», explica en su cuenta de Instagram.

«Sé que el mundo se cae a pedazos pero es que yo no quiero reinventarme, volverme budista ni comprar aguacates ecológicos; no quiero hacer pan, memorizar asanas ni ser mejor que nadie —quiero comer cecina, coleccionar museos, soñar con Menorca y llenar los mapas de chinchetas; levantar la copa, brindar por los sueños imposibles y seguir pensando (ya lo hacía antes) que la vida es la piel erizada, nada más” .

Una foto «despeinada, sin poder abrir los ojos por el sol»

La mujer de Iker Casillas ha detallado de dónde ha sacado las ideas para esta nuevo mensaje. «Una vez más, texto inspirador de @nadaimporta . (Ojalá ahí, ahora, ese viaje, en esa casa en el campo con los amigos, despeinada y sin poder abrir los ojos por el sol)», subraya.

«Somos instantes»

Hace apenas 24 horas, Sara compartía varias fotos en un barco con otro sugerente mensaje. «Somos instantes ✨ #rescatandoalguno«, escribía. Si hay una famosa aficionada a las frases inspiradoras, ésa es Sara. A reflexiva no le gana nadie.

Sus palabras de apoyo a María Patiño

Fiel a la ‘slow life’ y a un estilo de vida protagonizado por el valor de las pequeñas cosas, Sara suele publicar palabras que invitan a pensar en sus redes sociales. A veces son pensamientos en voz alta, otras veces revela sus reflexiones más íntimas o cita frases célebres de conocidos artistas o escritores. Todo le vale con tal de plasmar públicamente ideas que inviten a la meditación, la observación y a detenerse en los pequeños detalles.

Hace unos días, la colaboradora de ‘Sálvame’ María Patiño se rompía en directo en el programa de Telecinco. «Tengo una sensación de no sentirme segura, de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe. Cuando vengo al trabajo me cuesta mucho. Después se me pasa. Como que me falta aire. Después me cuesta mucho salir y el hecho de llegar… Todo eso me produce mucha angustia. Eso es lo que me pasa. El miedo paraliza y yo decidí venir a trabajar desde el minuto uno», confesaba. Sara no dudó en ponerse en contacto con ella para animarla. Así que le mandó un mensaje cuyo contenido desveló la propia periodista.

La colaboradora agradece las palabras de Sara

La conductora de ‘Socialité’ indicaba que había recibido un mensaje de una persona que sabe mejor nadie lo que significa la incertidumbre. «Hay que aprender a abrazar la incertidumbre que tanto nos angustia», decían las palabras de Sara. El último año ha sido muy difícil para Sara. En marzo de 2019, Iker sufría un infarto. Apenas unos días después ella tuvo que ser operada de un cáncer de ovario después de que le diagnosticasen un tumor maligno. Desde entonces, Iker y Sara forman parte de un grupo de riesgo frente a la pandemia global. María Patiño ha agradecido el bonito mensaje de Sara, del que ha dicho: «Es un consejo que me voy a tatuar».

El gesto solidario de Sara

La presentadora y empresaria acaba de realizar una importante donación en beneficio de Unicef. Desde Oporto, donde vive con el futbolista y sus dos hijos, ha enviado una aportación que ha permitido proporcionar 22.264 pares de guantes y 26.934 mascarillas respiratorias para prevenir el avance del virus, así como frenar los contagios, entre los profesionales de la sanidad. Sara, que en 2019 ha sido reconocida como Embajadora de UNICEF España, respondía al agradecimiento público de esta entidad de ámbito internacional con el siguiente texto: «Gracias siempre a vosotros @unicef_es por vuestra rápida reacción y por vuestro fundamental e intenso trabajode cooperación y ayuda en esta emergencia sanitaria global que supone el Covid-19».