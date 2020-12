El colaborador ha sorprendido a sus seguidores con esta instantánea en la que se muestra muy cómplice y en buena sintonía con el torero.

El nombre de José Ortega Cano es uno de los que siempre suena con fuerza en el plató de ‘Sálvame’. Durante las últimas semanas por una supuesta crisis en su matrimonio con Ana María Aldón. Si hace menos de un mes la diseñadora se estrenaba como colaboradora de Telecinco, ahora el torero nos sorprende con un encuentro inesperado con uno de los personajes más mediáticos y polémicos de la cadena.

Ha sido Kiko Hernández el responsable de mostrar al público el reencuentro que ha inmortalizado con una imagen compartida desde su cuenta de Instagram. «Reencuentros navideños! La nueva normalidad 😉😉😂», bromeaba. En la instantánea se ve a los dos con mucha complicidad, el colaborador incluso pasa su brazo por encima del hombro de Ortega Cano. Ambos con la obligatoria mascarilla, levantan el dedo pulgar, gesto con el que quieren dar a entender que en todo momento ha imperado la buena sintonía. Cabe recordar que ambos se han visto las caras, incluso, en los tribunales. En 2012 el torero se querelló contra el colaborador. Rencillas del pasado que parecen estar más que olvidadas actualmente.

Muchos han sido los seguidores de Kiko que se han visto muy sorprendidos por ver esta imagen que no sabemos si responde o no a un encuentro casual. Belén Rodríguez no podía más que mostrarse atónita a través de un emoticono de sorpresa. Además, algunos internauta señalaban que no entendían cómo se podía producir esta foto después de que el exconcursante de ‘Gran Hermano’ haya sido, en ocasiones, demoledor con Ortega Cano. También hay quien indicaba que faltaba la distancia de seguridad que impone la pandemia.

Kiko Hernández no solo ha sido muy crítico con el torero también su hija, Gloria Camila Ortega. Recientemente criticaba a la joven tras haberla visto sin mascarilla. «Me encantaría vivir en el país donde vive Gloria Camila en el que puede ir sin mascarilla», dijo a principios de este mismo mes en ‘Sálvame’. Y añadió en tono irónico lo siguiente: «Ah no, que es vecina mía».

El posado familiar

Por su parte, el torero y Ana María Aldón zanjaban todos los rumores de una supuesta crisis matrimonial con un bonito posado familiar que han compartido vía redes. El matrimonio, junto al benjamín de la familia, José María, de 7 años, enviaba un cuidado ‘Christmas’ acompañado del siguiente mensaje: «La familia Ortega Aldón os desea lo mejor para estas fechas y que el año próximo se cumplan todos vuestros deseos.❤️❤️❤️».

Hace tan solo unos días, la diseñadora se mostraba tajante desde el plató de ‘Viva la vida’ donde negaba con contundencia una supuestas crisis de pareja. «Estamos muy bien. No hay ninguna crisis. Es más, os puedo asegurar que estamos en un momento creo que de los mejores», dijo visiblemente molesta desde su nuevo trabajo en televisión.