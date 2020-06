Tras su salida de ‘Supervivientes 2020’, Hugo Sierra e Ivana Icardi van consolidando su relación. Un idilio que se fraguó en las costas de los Cayos Cochinos, en Honduras, mientras se emitía el ‘reality’. Y cuya estabilidad llegó a peligrar seriamente después de que el uruguayo decidiera romper con ella. Sin embargo, desde que el concurso llegara a su fin, ambos exconcursantes han decidido apostar por lo suyo.

Así, la pareja ha disfrutado de una cita en Madrid, poco antes de que Ivana se sentara en el plató de ‘Sálvame’ para realizar la ‘Curva de la vida’, la iniciativa con la que muchos invitados repasan su biografía en directo. Allí, la argentina admitía estar «muy enamorada» del ex de Adara Molinero. «Y creo que él también», añadía.

Ivana: «Hugo es un tío súper legal»

Asimismo, ha contado que una vez que se han alejado de la presión de ‘SV’ les está resultando más fácil seguir adelante con su noviazgo. La joven ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que los unió en las playas del Caribe. «Cuando estaba del concurso fuera pensaba todas las posibilidades, que si era interés, que si era una estrategia. Él no sabía si yo realmente estaba jugando. Pero quise esperar a que él saliera para que me diera explicaciones», señalaba. Una vez que se reencontraron, Hugo «se dio cuenta de la persona que era yo».

«Entré a Supervivientes y lo que menos estaba pensando era en enamorarme», añadía. Pero «poco a poco Hugo me fue ganando porque es un tío super legal, súper bueno, una persona súper generosa». De él ha destacado «la experiencia» que tiene. Y es que Hugo es 22 años mayor que ella. El uruguayo tiene 47 años, mientras que Ivana solo suma 25 primaveras a su intensa biografía.

Ya han pensado en irse a vivir juntos

La pareja ya está barajando la posibilidad de vivir bajo el mismo techo. Han pensado sobre ello, pero a Ivana aún le da un poco de «miedo». Antes de dar este paso tan decisivo tendrían que decidir dónde se instalarían. Hugo vive en Palma de Mallorca, donde también están afincados sus hermanos y su madre. Ella, por su parte, preferiría vivir en la capital. «Me gustaría mudarme a Madrid, porque en Italia no me siento… Mi madre vive en Canarias y tener a la familia cerca me ayuda», ha explicado.

Ivana habla de su dura adolescencia

En su visita a ‘Sálvame’, Ivana ha destapado episodios de su vida que el gran público desconocía. Ha contado que con solo 16 años animó a su madre a separarse de su padre, porque «no la veía feliz». “Fue fuerte porque le tuve que decir a mi madre si quería que la ayudara a irse, si quería le hacía la maleta, la veía muy mal”, detallaba. La separación de sus padres le resultó uno de los momentos más duros, ya que después su padre cayó en una depresión. También ha hablado de su relación con su hermano, Mauro Icardi, jugador del París Saint-Germain, con quien no se habla porque su cuñada «creyó que iba a perjudicarlo entrando en ‘Gran Hermano”.