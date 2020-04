El colaborador de ‘Sálvame’, Gustavo González, y su pareja, María Lapiedra, han sido padres de una niña. El reportero gráfico y su novia han visto por primera vez la carita de su bebé en la Clínica Dexeus de Barcelona, adonde entraban a primera hora de la tarde.

Tal y como ha asegurado Gustavo a sus compañeros de programa, tanto la pequeña como su mamá están en perfecto estado. La niña, a la que han llamado Mia, ha nacido por cesárea y en una intervención sin ningún tipo de complicaciones.

A su llegada al centro hospitalario, la pareja se mostraba sonriente y María, muy serena. Decía estar «bien y tranquila.» Aunque la actriz deseaba tener un parto natural, y no cesárea. Al final no ha podido ser. Eso sí, María no siente ningún tipo de molestias. «Solo le han puesto un punto interno, le han puesto epidural y todo bien. No ha sufrido», comentaba el colaborador.

«Me he comido a besos a María durante el parto y a Mia cuando ha nacido», señalaba el fotógrafo. De momento no saben cuánto tiempo tendrán que permanecer en la clínica hasta poder regresar a casa. Pero Gustavo cree que será, quizás, mañana mismo, porque «ha sido todo rápido y María está muy bien».

«Ahora tendremos que pasar una noche complicada porque las primeras noches son difíciles, pero estamos my felices», confesaba el reportero, visiblemente emocionado.

«Deseábamos que fuera una niña»