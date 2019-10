1 La queja de Kiko: «No saludas»

Rocío ha explicado que no soporta que Kiko hable de ella. «Has hecho una entrevista hablando sobre mí, que no formo parte de tu vida. Déjame en paz». Ha asegurado que cree que necesita nuevas cosas que contar. «Su relación con Sofía está muy quemada y ahora le toca hablar sobre mí». Kiko le echaba en cara haber actuado del mismo modo que su padre, Antonio David. «Recalco que mi padre ha hablado siempre de su vida. Si ha hablado de su ex es porque ella forma parte de su vida». Visiblemente enfadada, ha zanjado la cuestión diciendo: «No tengo más que decir. No le voy a dar el minuto que quiere».

