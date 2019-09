‘GH VIP 7’: Maestro Joao confiesa haber sido infiel a Pol Badía

7 «Pol ha sido muy bueno conmigo»

«Lo mío no lo sabe», explicaba el vidente a sus compañeros. «Tomaré decisiones fuera porque ahora…». Joao ha sido infiel a su pareja con alguien a quien conoció en ‘MyHyV’ y que no está dispuesto a hacer declaraciones: «La otra persona no habla». Kiko no daba crédito a la confesión. «Yo no podría dormir». En relación a Pol, que se enteró de todo en pleno directo, solo tenía palabras de afecto: «Pol ha sido y es muy bueno conmigo».

