6 Su primera noche

«Estuvimos hablando un rato y esa misma noche nos dimos un beso y luego la llevamos a casa. Al día siguiente ella consiguió mi teléfono y me llamó. Me dijo: Espero que no cuentes nada a nadie de lo de ayer. Yo le dije: A lo mejor hay más veces. Y ella me respondió como una niña: ¿De verdad? Y me dijo: Por la mía también». Así relataba el cantante y exdiplomático cómo fueron los comienzos de su idilio con marta Sánchez.

