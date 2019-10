7 Sofía Suescun: «No quiero nada con Kiko»

La navarra, que ya ha eliminado todas las fotos de Kiko de su cuenta de Instagram, revelaba en ‘GH VIP 7: Límite 48 horas’ que a «este tío lo quiero lejos de mi vida». Al ver imágenes de su novio rozando los pechos de la mujer de Diego Matamoros, ha estallado. «Le está tocando la teta y es una falta de respeto que no la voy a consentir. Él está cachondo perdido. Me voy a quitar a este lastre. Qué asco. Me da asco la situación y esto es irrevocable. No quiero nada con él», decía. «Sé que es un juego para ellos, pero me duele más que si fuera cierto».

