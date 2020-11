«¡¡¡Muchísimas gracias!!!¡¡¡Qué sorpresa me he llevado al entrar en camerino!!! Ni me acordaba que hoy cumplo dos años con @cuarzotv al frente de @vivalavidatele5, no soy buena con las fechas, ni falta que hace 😊porque guardo con mucho cariño todos los buenos momentos vividos a vuestro lado. ¡¡¡Y los que nos quedan!!!», aseguraba emocionada la presentadora junto a un gran ramo de flores.