55 velas no se cumplen todos los días. Lo sabe bien Marta Sánchez quien se ha mostrado muy agradecida. «Si hace 20 años me hubieran dicho que al llegar a los 55 me iba a sentir tan feliz, completa, bendecida, agradecida… no lo hubiera creído…. Gracias a la vida por darme tanto! Por teneros siempre!! Por tanto cariño!! Por tener salud y por que los míos estén bien!», afirmaba a través de sus redes.