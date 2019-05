Eugenia Martínez de Irujo responde a las polémicas declaraciones de Cayetano: «No tiene buen carácter»

Eugenia Martínez de Irujo ha presentado su nuevo trabajo para la firma de joyería Tous. En el evento, ha aprovechado para hablar de su momento actual, de los feliz que es junto a Narcís Rebollo y cuál es su relación con Cayetano Martínez de Irujo. El jinete abrió la caja de Pandora en el clan Alba hace unas semanas al decir que sus tres hermanos mayores le habían apartado y dejado fuera de palacio tras la muerte de su madre.

La duquesa: «Me llevo bien con todos mis hermanos»

Eugenia ha negado cualquier enfrentamiento con su familia: «Me llevo bien con mis hermanos. No opino de lo que hablen ellos. Estoy al margen. Yo soy yo y ellos son ellos. Tienen sus disputas y sus diferencias, pero se quieren. Que hagan lo que quieran».

«Cayetano va por libre»

Aunque no quiso entrar en detalles, fue inevitable hablar de Cayetano. El conde de Salvatierra ha asegurado que ha tenido que «aprender a vivir fuera de palacio», después de que sus tres hermanos mayores le «quitaron de todo». «A veces no tiene buen carácter. Cayetano va por libre. Cada uno vive su vida y ha hecho lo que ha querido. Somos muy independientes», ha asegurado la madre de Tana Rivera.

No quiere casarse por la iglesia

Acompañada de Marta Tous, hija de los fundadores de la firma de joyas, Eugenia explicó que no tiene intención de casarse con su novio, Narcís Rebollo. «Me siento casada y no tengo ninguna necesidad. El día que nos apetezca a los dos, haremos un fiestorro con nuestros amigos».

«Narcís es muy detallista»

Eugenia ya tuvo su boda con Narcís en Las Vegas. No necesita más. «Lo que hacemos es celebrar nuestros aniversario. Narcís es muy detallista».