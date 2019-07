Eugenia Martínez de Irujo recuerda la muerte de su madre: «Me quedé en 37 kilos»

6 Cuando murió «Caí en barrena»

Eugenia creció muy vinculada a su madre, quien fue su madre, cómplice y protectora. La duquesa de Montoro reveló que su muerte fue traumática para ella. «Los primeros días me sentía bien, estaba bien. Pero a la semana caí en barrena. Me quedé en 37 kilos. No podía comer«.

