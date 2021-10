El día de su polémica boda en La Graciosa, la sevillana ha dedicado unas emotivas palabras a su marido: «Me has hecho sentir la mujer más valorada».

La esperada y polémica boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez nos ha regalado momentos muy emotivos. Tras dos días viviendo un carrusel de emociones a raíz de la muerte de doña Ana. Las últimas 48 horas han removido el corazón de la sevillana, quien aún está desolada tras perder a su abuela, la matriarca del clan Pantoja. Pero este viernes ha tocado ser feliz por unos instantes. Nerviosa, pero ilusionada, ha cumplido su sueño de compartir con los suyos este día gran especial.

Para colmo de felicidad, su recién estrenado marido le ha dedicado unas emotivas palabras. En primer lugar, el instructor de surf agradecía a los invitados el esfuerzo que habían hecho para «acompañarnos en nuestra boda». «También quiero contar una cosa», arrancaba diciendo. «No me voy a olvidar de mi abuelo, que le hubiera gustado estar aquí, mi abuela, mi madre y mi abuelo Paco. A mi familia, a mi madre, a su pareja…».

A continuación se dirigía a Anabel para recordarle lo importante que es para ella. «Mi morena trianera… Por fin estamos cumpliendo el sueño de estar juntos. Quiero estar a tu lado el resto de nuestras vidas. Nuestro camino no ha sido fácil… ha habido piedras en el camino», recordaba.

«Me has hecho sentir la mujer más valorada, la más guapa»

Anabel también ha pronunciado un emotivo discurso a su novio, así como a todos sus invitados. «Quiero agradecer el hecho de que estéis aquí. Sé el esfuerzo que habéis hecho en cruzar España… en barco y demás. Es una fecha muy mala pero yo quería estar aquí porque tú te lo mereces. Me quería casar en Sevilla hace dos años y no lo discutiste».

La sevillana recordaba la lista de impedimentos que han obligado a la pareja a posponer su boda: «La pandemia, el peroné, el volcán». Y continuaba agradeciendo a su marido lo que ha hecho por ella. «Te merecías que yo estuviera aquí porque yo me siento de aquí. No me voy a olvidar nunca de Sevilla ni de Triana. Soy de aquí porque aquí me siento en paz. Me siento valorada. Es difícil lo que voy a decir. No sé lo que durará esto, que dure hasta siempre. Lo que estemos siempre… me has hecho sentir la mujer más valorada, la más guapa, la que está más buena y la que más amas. Eso solo lo he sentido contigo. Eso solo he sentido por ti», decía.

«No me puedo parar con todo el mundo. Le doy las gracias a mi madre, a mis abuelos que están arriba. Ahora mismo se me ha ido otra que estaba deseando vestirme de blanco, delgada, claro y seguro que me estará viendo muy guapa», concluía, agradeciendo también a la familia de Omar por «cuidarla» estando lejos de casa. «Os quiero muchísimo». Por último, transmitía su gratitud a Raquel Bollo y a Belén Esteban: «Raquel, Belén, no sois mis amigas, sois mi familia. Lo habéis demostrado».

Uno de los momentos más emotivos de la celebración ha tenido lugar cuando Anabel y su prima Chabelita se han fundido en un cálido abrazo. La hija de Isabel Pantoja ha emulado a su prima y también le ha dedicado unas bonitas palabras: «No estás sola», le ha recordado. «Somos como hermanas».