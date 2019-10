6 «Me ha llenado más lo que he hecho este año que la F1»

Atrás ha quedado su etapa como piloto de Fórmula 1, pero Alonso sigue disfrutando al volante. «Me gustan tanto los coches y me gusta tanto el motor que todos los proyectos son alucinantes. Pero viendo el dominio de algunas escuderías que es un poco monótono ahora, me apetecía hacer algo diferente». De momento, ha asegurado, no se plantea regresar a la F1. «No me lo planteo porque no he echado nada de menos es. Me ha llenado más lo que he hecho este año que la F1. Lo sigo viendo y siguiendo porque es mi vida».

Así disfruta Pablo Motos de sus vacaciones sin derrochar dinero