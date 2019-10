‘El Hormiguero’: Albert Rivera confiesa que le va «bien» con Malú

Albert Rivera ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero’, donde ha contado -aunque de manera escueta- cómo marcha su noviazgo con Malú.

El espacio de Pablo Motos lleva ya varias emisiones invitando a los candidatos a la Presidencia de Gobierno. Ya se han sentado en el plató del programa el líder de VOX, Santiago Abascal, el líder de Más País, Iñigo Errejón, el candidato del PP, Pablo Casado. El próximo jueves 31 irá el Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. El pasado lunes 25 de octubre fue el turno de Albert Rivera, que se sometió al cuestionario del presentador. Eso sí, antes de empezar la entrevista le regaló un casco de moto. “¿Qué pasa? ¿Eres de Glovo o qué?”. La respuesta del político fue todo un zasca que Motos se tomó con sentido del humor: “La última vez que vine me pegaste un repaso, por eso he traído esto”.

«Soy un peleón por naturaleza»

En su visita a ‘El Hormiguero’, Rivera ha explicado que, a pesar de que las encuestas son pesimistas sobre los resultados que podría obtener su partido el próximo 10 de noviembre, no pierde la esperanza. «Nací contra las encuestas, como los salmones. Soy un peleón por naturaleza. Jugar un partido pensando que vas a perder es de perdedores. Somos el tercer partido de España. No nací con un escaño en el culo. Vengo de una familia trabajadora y no nos han regalado nada. El 10 de noviembre vamos a conseguir un gran resultado».

Su relación con Malú va «bien»

Tras un prolongado discurso sobre cuestiones políticas, las hormigas Trancas y Barrancas le hicieron las preguntas más personales. Habló de cosas como «los cigarritos de la risa». Y ha admitido que sí los ha probado. “Sí, claro. Hace mucho que no los pruebo, algunos días echas de menos tener 18 años”. Poco después le cayó la pregunta del millón. «¿Cómo te va en esas cosas de las que no hablas?». “Bien, me va bien”, ha sido su respuesta. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

