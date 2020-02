Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, ha enviado un mensaje a sus seguidores para agradecer las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su abuela Lola (Dolores Díaz), fallecida a los 91 años en un hospital de Cádiz.

«Es un momento triste para todos»

«¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Ahora que ya estoy en casa más tranquililla quiero daros las gracias porque me habéis mandado muchísimos mensajes ayer hoy sin parar. Y que hayáis dedicado unos minutos a enviarme mensaje con tanto cariño, pues os lo agradezco muchísimo. Ha sido una locura». Con estas palabras, la ‘influencer’ agradecía a sus followers el afecto que le han mostrado.

«Sé que queríais muchísimo a mi abuela. Siempre me decíais que la sacara, que os encantaba cuando grababa videos con ella», añadía en un video publicado a través de Stories. «Es un momento triste para todos, pero me hace muy feliz ver cuantísima gente la quería y la admiraba, así que por ese lado tenemos que estar contentos».

«Siento si ahora voy a estar un poco desconectada. Me entenderéis», ha explicado la andaluza. A pesar del duelo por la pérdida de su abuela, ha querido dejar claro que pronto volverá al trabajo. «No he subido el vídeo de Youtube como os lo dije. Lo tengo hecho, pero no me ha apetecido subirlo, lógicamente. Por otro lado es trabajo y es lo que tiene dedicarse a eso. Mañana lo subiré, ¿vale? No os preocupéis. Seguiré aquí a tope. Trabajo de esto y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero teneros a vosotros es muy guay. Muchísimas gracias por todo el apoyo».