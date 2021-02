«Me va a matar…», ha afirmado la mujer de Iker Casillas a través de este último post para felicitar el 39 cumpleaños de su buena amiga.

Son grandes amigas, pero también socias. Sara Carbonero ha abierto su álbum más personal para felicitar públicamente a Isabel Jiménez por su 39 cumpleaños. Para ello ha publicado no solo imágenes inéditas también vídeos que describen a la perfección el carácter jovial de la presentadora de informativos.

«Me va a matar…», se atrevía a decir la mujer de Iker Casillas a través de este último ‘post’ que ha compartido en Instagram. Ha definido cómo es su «comadre» -como acostumbrar a llamarla-: «Ella es así, un torrente de alegría 24/7, una medicina con patas, una compañera incondicional y se merece todas las felicitaciones del mundo. Feliz cumpleaños, amiga».

Ha rescatado imágenes que viajan a través del tiempo y resumen a la perfección su gran amistad que nació en los pasillos de Mediaset cuando ambas compartían plató en los informativos. Noches de verbena, vacaciones estivales, risas, complicidad… Como colofón, un divertido vídeo en el que Isabel baila animadamente a su bebé. «Lo que te quiero yo», ha sido uno de los hashtag que ha utilizado Sara esta vez. Por su parte, la almeriense le correspondía con las siguientes palabras: «Te quiero, comadre!!! Por muchos más bailes así».

Isabel Jiménez ha sido un apoyo para Sara Carbonero estos últimos días complicados en los que ha estado ingresada en el hospital. La periodista era dada de alta en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid el pasado viernes y ya se recupera en su hogar. Además, ha estado muy arropada por su marido, Iker Casillas, su madre, Goyi Arévalo, y su hermana, Irene.

«ITV superada»

Sara Carbonero abandonaba el centro médico el pasado viernes tras una operación, lo hacía acompañada del portero quien conducía el vehículo que les llevaba de regreso a su casa. Se ha mostrado muy agradecida con los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido durante estos últimos días. «ITV superada», con estas palabras tranquilizaba a sus seguidores sobre su estado de salud. Añadía la etiqueta de «seguimos» que constata que su espíritu positivo sigue intacto.

La periodista se ha refugiado en la música, una de sus grandes pasiones. A través de su cuenta de Instagram ha compartido algunas de las canciones con las que ha amenizado las largas horas en el hospital. Siempre activa en redes y tras recibir el alta, ha publicado la imagen de un precioso atardecer que acompañaba de esta profunda reflexión: «Una buena amiga a la que ‘le gusta demasiado mirar la belleza’, ha capturado, para ‘regalarme’, este atardecer. Es único y desde hoy, es nuestro. Me ha hecho mucha ilusión porque aunque ella no lo sabe (o quizá sí), en el fondo me está dando un pedacito de su alma».