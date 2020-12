Hace nueve años Cynthia trabajó como asesora en temas culturales para el Ayuntamiento de Madrid.

El nombre de Cynthia Martínez está sonando con fuerza en los platós de Mediaset. La presentadora y modelo se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ donde daba todos los detalles de su relación con Canales Rivera, una persona a la que conoce desde hace más de una década. Sabíamos que había sido Miss Barcelona en el año 2007, que había trabajado como actriz, pero ahora recordamos algunos datos de su pasado político, para muchos un perfil totalmente desconocido.

Hace nueve años Cynthia trabajó como asesora en temas culturales para el Ayuntamiento de Madrid. Un contrato que solo duró unos pocos meses y que consistió en la coordinación de los diversos montajes de obras teatrales. Fue contratada cuando tan solo tenía 24 años por Álvaro Ballarín, político del Partido Popular que por entonces ostentaba el cargo de presidente del madrileño distrito de Moncloa. Una noticia que no estuvo exenta de polémica.

Muchos periódicos de la época, entre ellos ‘El Plural’, destacaron esta contratación de una joven que estaba estudiando interpretación en el prestigioso centro William Layton y que comenzó a trabajar en la Junta de Moncloa en el año 2009, a cargo de un concejal del equipo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. Justo un año antes, en febrero de 2008, Cynthia se convirtió en portada de la revista Interviú donde afirmaba que su deseo era «inaugurar el AVE con Zapatero» en alusión a que su familia vivía en Cataluña. «Un concejal de Gallardón fichó como asesora a una actriz que fue portada Interviú», titulaba el diario ‘El Mundo’ en 2011.

Cynthia ya había hecho entonces sus pinitos como actriz y como de modelo. Había trabajado en televisión, como presentadora de programas de ‘Call TV’, y había sido modelo publicitaria en diversos anuncios. Además, se convirtió en especialista en la película ‘Balada Triste de Trompeta’ dirigida por Álex de la Iglesia. En su currículum también destacaba que practicaba esquí y equitación, en esta última disciplina presentaba un nivel medio, y hablaba tres idiomas, inglés, catalán y español.

Su relación con Canales Rivera

Tras su paso por ‘Sábado Deluxe’, vuelve a sorprender su pasado político. La joven ha sido noticia esta última semana por su relación con Canales Rivera a quien conoció hace diez años en un discoteca. Nunca llegaron a quedar entonces porque él estaba casado y hace tres años retomaron el contacto vía redes sociales. «No supe nada de él hasta que le veo en un programa y me acuerdo de que le conocí hace años. Le escribí por Instagram. Al principio no se acordaba de mí, me dijo que estaba soltero», recordó.

«Quedamos un día que yo estaba en Madrid para ir a cenar. Yo pensé que cenaríamos solos pero cuando llegué había dos amigos suyos. Ha mentido de una manera monumental, ha tratado de dejarme como un caza famosos», explicaba durante su entrevista. Una velada en la que según su versión el tonteo fue continuo: «Me plantó un beso en el parking a la salida de la cena».

Aseguró haber vivido una noche de pasión en un hotel. «Él es muy simpático en la intimidad, buena persona, cariñoso. Me llevé sus calzoncillos, hicimos la cucharita. No estuvimos mucho rato porque estábamos lanzados y no teníamos tiempo físico para explayarnos. No tuvo aguante», explicaba.

Asimismo mostró su incredulidad al relatar cómo el torero negó públicamente su relación. «Mientras que mi imagen no se hubiera puesto como se ha puesto, no hubiera dicho nada. Yo no he buscado que se detallara mi relación con él. Si hubiera contado la verdad desde el principio no tendría que haber estado aquí. Cuando mando todas estas pruebas es porque empieza a negarme y tengo que demostrar mi verdad», dijo.

Una sonada entrevista que está dando mucho que hablar y que no ha dejado indiferente a nadie. Según afirmaron en el espacio, el torero intentó por todos los medios parar su intervención en ‘Sábado Deluxe’. Ella se ha manifestado también en redes donde ha afirmado haber vivido una semana «complicada». Indicaba que ir a la televisión de esta manera no era un «plato de buen gusto».

Añadía que no iba a consentir que la tachasen de «busca famosos porque en 10 años dentro de este mundo jamás he querido vender a nadie ni hacer daño a nadie! Soy super luchadora y bastante trabajadora, para todos los que me criticáis de verdad, no os canséis porque me da bastante igual, con la gente que me quiere que solo con mi palabra saben quién soy que por suerte es muchísimaaaaaaaaaaa me vale!». Concluía su mensaje lanzando un perdón a aquellos que se han sentido dañados por causas colaterales.