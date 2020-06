Cósima Ramírez, la hija de Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada mantenía una bonita y estrecha amistad con Álex Lequio, que siempre había pasado desapercibida, pero de la que habían hecho gala ambos en diversas ocasiones. No era común verles compartiendo ocio juntos, quizá porque no lo subían a las redes sociales o no eran cazados por los paparazzi, pero su amistad era firme y perduraba en el tiempo. De ahí la tristeza de Cósima Ramírez ante la inesperada muerte de su amigo hace ahora poco más de un mes, a consecuencia de un cáncer del que no logró reponerse. Algo que aún la mantiene en shock.

“Ha sido un shock que alguien se muera a esas edades. Es que no hay justicia, con lo bueno que era. Yo tenía seguro que iba a salir de ello con el bueno humor que tenía”, asegura Cósima Ramírez en una improvisada entrevista a pie de calle al ser preguntada sobre la muerte de Álex Lequio, con el que mantenía una estrecha amistad. Ahora, la preocupación de la joven diseñadora está puesta en Ana Obregón, que apenas sale de casa, a excepción de la visita que ha realizado a una iglesia y cuyas fotos llevamos en la edición de papel de la revista SEMANA de este miércoles. “Hay que apoyar muchísimo a su madre, que la pobre debe estar sufriendo mucho. Hay que apoyar mucho a Ana Obregón”, subrayaba Cósima Ramírez.

Cósima Ramírez y Álex Lequio han apoyado sus respectivas empresas cuando hacía falta arrimar el hombro por el bien de un amigo. Así hizo ella estando presente en algunas de las convocatorias de prensa que ha organizado el hijo de Ana Obregón, como así ha hecho él cuando la hija de Ágatha Ruiz de la Prada debía presentar algo en sociedad. Así sucedió hace ya un año cuando presentaba su nueva colección de zapatos. Álex Lequio no solo estuvo allí, sino que quiso demostrarle su compromiso realizando una publicación en su perfil personal de Instagram para incentivar el triunfo de su trabajo:

“Acabo de estar en la nueva presentación de calzado de mi amiga, trabajadora, artista, estrella, genio y fantástica persona, Cósima Ramírez, también conocida como ‘Cosmic’ –para los amigos- y solo puedo darle la enhorabuena por este pedazo de trabajo. Aquí os dejo un vídeo en la tienda de Ágatha Ruiz de la Prada de Serrano 27 coprotagonizado por el ‘Francéh’, Iván e Ignacio. Ruego hagáis mucha difusión, porque se lo merece”, escribía. Ahora, ella tan solo puede echarle de menos y apoyar a Ana Obregón en su peor momento.