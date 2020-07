Un día después de que se haya celebrado el funeral de su hijo Álex Lequio en Madrid, Ana Obregón ha compartido el bonito gesto que sus compañeros de universidad han tenido con el joven, fallecido a los 27 años el pasado 13 de mayo. Hace apenas 24 horas, compañeros, amigos y familiares del empresario se congregaban en la Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja para darle un último adiós. Su despedida fue una cita emotiva en la que sus amigos y colegas tuvieron un papel muy destacado, ya que algunos de ellos pudieron dedicar unas palabras en su memoria durante la misa.

En la homilía se dieron cita rostros tan conocidos como Terelu Campos, Alejandra Rubio, Boris Izaguirre, Ramon García, Pepe Navarro o José Manuel Parada, entre otros. También acudieron muchos rostros anónimos que formaban parte del entorno de Aless. Pero hubo grandes ausencias. Familiares como Clemente Lequio, su hermano, no pudo estar presente. Pero le envió una emotiva carta a través de su cuenta de Instagram en la que señalaba que a partir de ahora Aless será «un ángel» para todos los que le quisieron.

El detalle de los compañeros de Aless

Algunos de sus compañeros de estudios tampoco asistieron al funeral, solo algunos. Sin embargo, todos los que estudiaron con el en el International College Spain han participado en un merecido tributo y le han dedicado el «yearbook» de este año. Un anuario que recoge la memoria y las mejores fotografías del presente curso escolar. «This yearbook is dedicated to the loving memory of Álex Lequio. An amazing, kind and inspirational person, of whom me are so very proud. You wil always be is our hearts Alex», indica el libro. Unas palabras que en castellano rezan: «Este anuario está dedicado a la memoria de Álex Lequio. Una persona increíble, amable e inspiradora, de quien estoy muy orgulloso. Siempre estarás en nuestros corazones Alex». El primero en dar a conocer este bonito detalle de sus compañeros de estudios fue su padre Alessandro Lequio , quien compartía las imágenes de la publicación en su cuenta de Instagram. Esta tarde, Ana Obregón también recordaba agradecida el gesto de quienes fueron al mismo colegio que su hijo.

Las palabras de agradecimiento de Ana Obregón

Lo cierto es que, a pesar del dolor, Ana se siente muy agradecida con quienes le han enviado muestras de cariño desde que murió su hijo. Ayer mismo mostraba su gratitud a los medios de comunicación saludando a la prensa gráfica y poniéndose la mano en el pecho al entrar en la parroquia donde se celebraba el funeral de su único hijo. Y esta misma tarde agradecía así a quienes se han volcado con ella. «En nombre del “Gladiador que sonrió al cáncer”, gracias de corazón por todos vuestros miles de mensajes de amor y ánimo a través de las redes de toda España», decía.

«Gracias también a los medios de comunicación por apoyarnos ayer y por el respeto que han tenido estos últimos años rogándoles que a partir de ahora respeten el dolor de una madre que ha perdido a su hijo y pueda vivir el luto en mi intimidad con mi familia. Ayer no fue una despedida. Aless vivirá para siempre en el corazón mutilado de los que le queremos». Las palabras de Ana, publicadas en sus redes sociales, estaban acompañadas de sendas imágenes del funeral, donde su rostro no puede ocultar su profunda pena.

Así fue el emotivo funeral de Álex Lequio

Uno de los momentos más especiales que se vivieron en el funeral de Álex Lequio tuvieron lugar cuando sus amigos y compañeros recordaban anécdotas que habían vivido con él en su preve, pero intensa biografía. Muchos de ellos le dedicaron emocionadas palabras durante la misa. Algunos llevaron recuerdos, como una fotografía suya en gran formato. Una misa que emocionaba enormemente a todos los asistentes. En especial a Ana Obregón. Apenas podía ocultar su emoción, pero sacaba fuerzas para hablar ante sus seres queridos. «Has sido mi vida y lo seguirás siendo. El mejor hijo, nieto, hermano, amigo… Nunca abandonaste la sonrisa ni el sentido del humor. Eres grande. Nos has enseñado a todos con tu ejemplo a ser mejores personas. Me dicen que ahora tú nos cuidarás. Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte«, decía.