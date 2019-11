2 Prometida a los 44 años

A sus 44 años, Chenoa ha admitido que ya no esperaba casarse. «Yo pensé que nunca me pasaría». Sin embargo, cuando su chico se lo pidió y se presentó con el anillo de compromiso (de la firma Tiffany & Co), no tuvo dudas: la respuesta inmediata fue «sí».

El nuevo proyecto de Chenoa también tiene que ver con la televisión