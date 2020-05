Malos momentos para Chabelita Pantoja. Con la declaración del estado de alarma a consecuencia del avance del coronavirus por nuestro país, una circunstancia de la que afortunadamente ya estamos saliendo poco a poco y con mucho esfuerzo, son muchos los que han tenido que adaptar sus rutinas a la nueva situación. Esto pasa, para muchos, el hecho de tener que buscar un plan alternativo para mantenerse en forma y no caer en la tentación de dejar que su cuerpo esté en caída libre en un desequilibrio entre los excesos con los dulces y la falta de ejercicio. Es por eso que muchos han decidido hacer ejercicio en casa, con la ayuda de entrenadores personales online, vídeos de clases virtuales o de manera autodidacta. Lo que sea para que la figura no se resienta por culpa del confinamiento.

Sin embargo, esto conlleva, en muchas ocasiones, a un riesgo añadido. Sin la ayuda de un profesional, hacer ciertos ejercicios solo en casa puede acarrear problemas y, como le ha sucedido a Chabelita Pantoja, en dolorosas lesiones por una incorrecta ejecución de la rutina. Una mala postura, un mal movimiento o un ejercicio mal elegido para nuestras características físicas puede conllevar a una lesión muscular que nos postre en una cama o en el sofá durante días. Y eso es precisamente lo que le está sucediendo ahora a la hija de Isabel Pantoja, tal y como ella misma ha narrado en su cuenta personal de Instagram.

“Llevo tres días sin entrenar porque hice un ejercicio con una amiga. Cogimos tres o cuatro vídeos e hicimos como unos 40 o 45 minutos y debe ser que uno de los ejercicios lo hice mal, porque me dio un tirón en la espalda, concretamente en el coxis. Me duele muchísimo, para levantarme, para todo. Me quedo cogida y no puedo andar, como si fuera un pinchazo”, explicaba Chabelita Pantoja a sus fans, que se alarmaron por sus problemas musculares. Unos dolores que son fruto de un mal movimiento o una mala postura a la hora de hacer deporte en casa, que le ha obligado a hacer un alto en su rutina, descansar y tomarse un respiro antes de continuar con su día a día. Eso sí, el deporte por ahora tendrá que esperar para ella, porque con una lesión en la espalda es complicado llevar una vida normal y, por supuesto, el ejercicio con alta intensidad está completamente desaconsejado.

Chabelita Pantoja pide auxilio a sus seguidores

Chabelita Pantoja, con más de medio millón de seguidores en Instagram, ha tenido una buena idea y es pedir auxilio entre sus fans para que le ofrezcan remedios o consejos para poder sobrellevar de la mejor manera posible este trance, que mantiene su espalda muy dolorida. Pero, más allá de conocer un remedio para que la espalda le duela menos y pueda retomar su rutina, lo que preocupaba también a Chabelita era no saber a ciencia cierta qué le ha podido suceder, por lo que esperaba que entre sus miles de seguidores hubiese alguien que le ofreciera una respuesta a su gran duda: “Si sabéis qué es, por favor, decídmelo”, suplicaba. No tardaron en llegarle cientos de mensajes de sus seguidores preocupándose por ella, por su estado y ofreciéndole ideas para mantener el dolor de espalda controlado.

Chabelita Pantoja, al igual que su prima, Anabel Pantoja, ha encontrado en el deporte una vía para desestresarse en plena cuarentena y, de paso, para mantener la figura en línea. Quizá ella está teniendo mayor fortuna que su prima y es que en las últimas fotografías que la joven ha publicado en su perfil de Instagram se puede ver cómo ya luce incluso abdominales. Eso sí, no se sabe hasta qué punto esto se debe al ejercicio que realiza día a día o si la operación de remodelación abdominal que se realizó meses atrás han dado sus frutos.

Sea como fuere, lo cierto es que Chabelita está cumpliendo a rajatabla con la rutina de ejercicios necesarios para tener un cuerpo de infarto. Algo que, por supuesto, realiza con la inestimable ayuda que una buena alimentación le puede ofrecer, porque en Instagram comparte numerosas imágenes de recetas y platos de comida saludable, bajos en grasa y perfectos para mantener la línea, sin renunciar a la energía para hacer frente a cualquier reto.