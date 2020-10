Celia Villalobos ha hablado sin pelos en la lengua sobre los actuales líderes políticos en ‘El Hormiguero’. Desde Pedro Sánchez, que le recuerda a «Maki Navaja», al «leninista» Pablo Iglesias, o Pablo Casado, al que empiezan a salirle «las canas».

Ha sido diputada en el Congreso, Ministra de Sanidad, alcaldesa de Málaga. Y acaba de escribir un libro contando su extensa carrera profesional. Celia Villalobos ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’ para contar parte de las mil anécdotas que recoge en ‘La política apasionada’.

Nada más llegar al plató de Antena 3, la malagueña ha explicado por qué se ha animado a recoger sus vivencias en un libro. «Lo he hecho soy muy apasionada para todo. Lo hice porque quería recordar. Ya había plantado árboles cuando era alcaldesa de Málaga. Tengo tres hijos y era lo que me faltaba por hacer. ¡Y encima tengo cuenta en Instagram!».

«La política es líquida, importan los titulares»

Para Villalobos la actualidad política deja mucho que desear. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Pablo Casado no le convencen en absoluto. «La política de ahora es líquida, importan los titulares. No le veo yo concepto de Estado», se lamentaba. Dejaba claro que ningún político de primera línea termina de convencerla, pero no por ello pierde su fe en la vida política. «Creo profundamente en la función pública, en la función del Estado y en la obligación de trabajar por los demás. Le tengo un profundo respeto a la democracia y al derecho de votar. Tengo 71 años y he vivido mucho. En la dictadura la gente no podía reunirse. Ahora dicen que pueden estar más de seis en una casa. En la época de Franco no podíamos estar tres en la calle siquiera entonces porque era reunión ilegal. No había libertad, ni de pensamiento ni de partido ni de nada». Y explicaba que «Pablo, Pedro, Pablito Iglesias, el de Vox… ¡Me caen tan mal! Son políticos ‘mijita’ inmaduros». Ha tenido palabras para todos ellos.

"El miedo es lo peor que te puede pasar en la vida. Te paraliza y te come" #CeliaVillalobosEH pic.twitter.com/UPfVuyZewI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 26, 2020

A Pablo Casado, líder de la oposición y del Partido Popular, le ha recordado: «No te quemes, Pablo hijo, eres muy jovencito… Ya le están empezando a salir canas». En el pasado mantenían buena relación, pero a nivel político algo cambió entre ellos cuando apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría. «Apoyé a Soraya. El momento de Pablo Tenía mucha bulla, mucha prisa. Ya le están empezando a salir canas… Soy muy amiga de Pablo y lo quiero mucho, además. Somos amigos desde hace muchos años… Pero la amistad por la amistad y la burra por lo que vale, que decía mi suegra».

«Pedro Sánchez me recuerda al Maki Navaja»

De Pedro Sánchez espetaba: «A mí Pedro me recuerda al Maki Navaja. Lo único que le importa es su culo. Y le importan los demás una higa». También ha tenido calificativos para Pablo Iglesias, al que considera un «leninista» preparado a conciencia: «Ese es el peligroso, este sabe muy bien lo que quiere. Lo que pasa es que no es tan listo como creía. Se cree Dios y este mundo es muy complicado».

Villalobos, que en la actualidad concursa en la quinta edición de MasterChef, en Televisión Española, ha abordado el tema de la corrupción cuando Motos le ha preguntado por esta cuestión. «Cuando se tiene poder tanto tiempo es complicado. Le pasó al PSOE con Filesa y le pasó al PP con el Gürtel». En este último caso, contaba, «el corrupto es un tío que se cabrea, que está dentro, y lo cuenta. Bárcenas no sé si tiene manta de la que tirar o mucho que escribir. Lo que se tiene que saber del tema Gürtel se sabe. Está la sentencia ahí».

De su extensa trayectoria guarda un recuerdo muy positivo de Mariano Rajoy. «Quien hizo las leyes más fuertes contra la corrupción en este país fue Mariano Rajoy. ¡Pero él está feliz! Es un ser humano muy sencillo, por eso me cae bien». No es tan grata su remembranza de José María Aznar, en cuya presidencia ostentó el cargo de Ministra de Sanidad. «Aznar escribió un libro que se llamaba «El camino al centro». Ese es el Aznar que me gustaba. Un día me dijo: ‘Esa cartera que llevas ya no es tuya’. Yo le dije: ‘La cartera me la llevo, el Ministerio te lo quedas’. Dejó de hablarme en 2004 cuando perdió el poder. Yo era la cónyuge de su asesor. No era algo personal. A lo mejor no le gustó alguna cosa que hizo Pedro (Arriola, su marido)».

Sus presidentes favoritos: Felipe González y Mariano Rajoy

De los presidentes que ha habido hasta ahora, se queda con dos como los mejores. Felipe González (al que votó) porque «modernizó este país». Y Mariano Rajoy, «que cogió un país en una situación calamitosa y la puso un poquito más arriba para que ahora Pedro Sánchez pueda estar un poco más tranquilo».

En su visita a ‘El Hormiguero 3.0’, Celia Villalobos ha tenido tiempo de colgarse alguna medallita. Así, ha recordado algunos de sus logros. «90.000 trabajadores del sistema sanitario que los hice fijos, con el apoyo del Partido Socialista», destacaba.