«No es que la reina emérita tenga problemas es que se los están creando gente, a veces, con muy pocos prejuicios», ha afirmado muy molesta.

Sin pelos en la lengua, así se ha pronunciado Carmen Lomana contra los ataques vertidos recientemente por Pilar Eyre que tenían un único destinatario: la reina Sofía. «Estoy indignada», aseguraba la socialité. No solo eso, también ha dudado de la credibilidad de muchos de los comentarios de la escritora. «Esta periodista nunca ha hablado con la Reina».

«El desprestigio para vender un libro que ha querido crear una periodista que es Pilar Eyre, no me importa decirlo, me parece una vergüenza. No ha dicho ni una sola cosa buena de ella. Ha mentido en muchos momentos descaradamente. La reina Sofía es una mujer extraordinaria, muy preocupada por la cultura, por sus hijos, por los problemas de la sociedad y muy amable», afirmaba durante su intervención en ‘La Hora Lomana’ de la COPE donde ha dado rienda suelta a su enfado.

Ha aludido a una campaña de «desprestigio» por parte de ciertos círculos y hacía alusión a las demoledoras palabras de Pilar Eyre contra la monarca. «No es que la reina emérita tenga problemas es que se los están creando gente, a veces, con muy pocos prejuicios. Van a por ella».

«Va de mujer muy progre, de muy feminista y ha tenido la desfachatez de decir que claro más o menos ‘comprendía que el rey Juan Carlos le hubiera sido tan infiel porque era una mujer que no era nada divertida ni nada fácil de convivir con ella’. Cuando ella ha adorado a Juanito, como llama a su marido, y le ha aguantado y le ha perdonado muchísimas cosas», añadía.

Asimismo, ha calificado como «gran mentira» que doña Sofía fuese «estrecha de mente y que cuando María Zurita tuvo a su hijo no la apoyó». Carmen Lomana ha sido rotunda al respecto: «Todo lo contrario, es una de las que más la arropó, fue a ver al niño muchas veces». Es más, ha contado que ella conoce esta realidad en primera persona ya que la principal protagonista en este asunto, María Zurita, se lo había trasladado. «Está muy molesta con todo lo que se ha dicho de su tía Sofía, que es una persona maravillosa». Concluía este sentido alegato mandando un claro mensaje a la periodista y escritora. «Estoy indignada y si no está de acuerdo con lo que digo Pilar, llámame».

Así conoció Carmen Lomana a la reina Sofía

La socialité ha llegado a decir que Pilar Eyre nunca había hablado con la soberana y recordaba el día que ella conoció a doña Sofía. Un primer encuentro que tuvo lugar en el palacio de El Pardo cuando acudió a una recepción acompañada de su difunto marido, Guillermo Capdevila. «Nadie me conocía. Vivía en San Sebastián y me acerqué a ella porque me hacía ilusión», ha contado.

De aquel improvisado encuentro que dio paso a otros, solo guarda entrañables recuerdos: «Os puedo decir que sin conocerme de nada fue encantadora, hablamos de varias cosas, no sé lo que estaba en ese momento de actualidad…». También ha subrayado su perfil de madre y que siempre ha sido una «mujer muy preocupada por sus hijos».