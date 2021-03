La colaboradora se ha declarado «fan» de este estiramiento facial con sesiones de ultrasonidos HIFU.

Secretos de belleza, retoques estéticos, ‘beauty tips’… Carmen Borrego utiliza sus redes para compartir con sus seguidores su día día, también las técnicas que utiliza a sus 54 años para mejorar su imagen. Esta vez, la hija de María Teresa Campos ha confesado su último retoque estético. No es otro que un ‘lifting’ sin cirugía que tiene como objetivo mejorar la flacidez de la cara y aportar luminosidad a su rostro.

La colaboradora se ha declarado «fan» de este lifting que se está realizando en su clínica de confianza, la misma a la que acude con regularidad su hermana, Terelu Campos. Este estiramiento facial conlleva de varias sesiones de ultrasonidos HIFU «muy potentes que tensan y reafirman la piel sin tener que pasar por el quirófano», señalaba. Asimismo, añadía que lo mejor es que no le ha dolido en absoluto, solo ha sentido unos «pequeños calambritos».

Esta vez, Carmen Borrego ha optado por la medicina estética, pero en anteriores ocasiones sí que ha repetido la experiencia del bisturí. Cabe recordar que en 2018 se sometió a una operación de estética para eliminar la papada a través de un lifting de cuello, retoque de cejas y párpados, además de una operación dental. Pocos meses después volvió a pasar por quirófano para corregir ciertos aspectos, concretamente en marzo de 2019.

Nunca ha ocultado su paso por el quirófano, todo lo contrario, en aquella ocasión fue muy sonada su transformación que se anunció a bombo y platillo en ‘Sálvame’ donde trabajaba como colaboradora. Incluso mostró en un ‘Deluxe’ el resultado final de su operación de rostro.

Los secretos de belleza de ‘Las Campos’

Por su parte, la matriarca del clan, María Teresa también ha confiado en la cirugía estética. Durante el docu-reality ‘Las Campos’ aseguró que se había hecho un un lifting cérvico facial para conseguir una piel más tersa y evitar el descolgamiento en la zona de la papada. También optó en su momento por una blefaroplastia para eliminar las bolsas de los ojos.

Mientras que Terelu Campos es la más reacia de las Campos a las operaciones. Ella prefiere optar por la medicina estética. Recientemente se ha sometido a un lifting de brazos sin cirugía con ultrasonidos para combatir los brazos de murciélago, una realidad que también compartió vía redes sociales.

Su objetivo era lucir, por fin, los brazos en televisión, una parte de su anatomía que siempre intentaba ocultar en los platós. «Estoy harta de taparme con rebequitas o blazers incluso en verano, así que me he hecho un tratamiento». Anteriormente se decantó por un Thermage, un liftin sin cirugía para corregir la papada de su rostro. La colaboradora siempre ha sido cauta en todo lo referente a los temas estéticos, por ello opta por técnicas que no requieren ni cirugía ni anestesia general.