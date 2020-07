Bigote Arrocet está «afectado» tras saber que Alexis Ledgard no es hijo biológico suyo. Aunque estaban enfrentados, esta noticia le ha pillado por sorpresa. Hablamos con su sobrina, encargada de darle el resultado de las pruebas de ADN a su tío. Vea el vídeo:

Bigote Arrocet se ha llevado una gran sorpresa tras conocer que Alexis Ledgard no es hijo biológico suyo, como así ha creído desde siempre. Aunque su nacimiento se produjo fuera de su matrimonio, el humorista chileno tenía claro que el joven era descendencia suya. Lo reconoció públicamente como hijo suyo, no viendo necesario formalizar su parentesco por vía judicial. No es lo mismo que creía el propio Alexis, que quería usar el apellido Arrocet con orgullo, pese a sus desavenencias con el que creía su padre y con el que atesoraba una relación con altibajos. Hasta que ha tocado fondo. Ambas partes están asombradas con el resultado y el desconcierto que sienten ahora les ha hecho no saber muy bien a qué atenerse.

Al menos eso es lo que asegura Fiorella, sobrina de Bigote Arrocet, quien ha estado en contacto directo con él durante todo el proceso, como así cuenta a ‘Europa Press’. Aunque el humorista ha decidido poner tierra de por medio cuando su relación con María Teresa Campos acabó, tras la llegada del coronavirus y el escándalo por el juicio por la paternidad de Alexis Ledgard le han mantenido muy ocupado. Ahora, parece que todo ha acabado, pero él está afectado por conocer por fin que el joven al que consideraba su hijo, no es tal. “Ya quería saber la verdad también, después de tantas, tantas veces que se decía lo mismo, hasta que ya salió el resultado y el resultado es el que es. A él le ha afectado, sí, pero bueno, en algún momento tendrá la oportunidad de hablar, supongo que sí”.

La sobrina de Bigote Arrocet ha explicado cómo fue ella misma la que le dio la noticia a su tío del resultado de la prueba de ADN que ha dejado a Alexis Ledgard fuera de la familia Arrocet. También habla sobre el que consideraba su primo, a quien le ve con muchas “ganas de televisión”, cargando contra él con dureza. Vea el vídeo.