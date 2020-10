Se nota que disfrutan con el baile y demuestran una total complicidad sobre una improvisada pista de baile. ¡No te lo pierdas!

Belén Esteban nos ha sorprendido uniéndose a una de las redes sociales de moda, ‘Tik Tok’. La colaboradora ha seguido la estela de algunas de sus compañeras como Anabel Pantoja o Paz Padilla y se ha sumado a la plataforma. Su primer vídeo lo protagoniza junto a su marido, Miguel Marcos, donde vemos a la pareja demostrando su destreza con el baile.

La de Paracuellos ha animado a todos sus fans a sumarse a su cuenta: “Este es mi Tik Tok. Espero que os guste, seguidme”. En la primera publicación que ha compartido se ve al matrimonio bailando animadamente. Se nota que disfrutan con el baile y demuestran una total complicidad sobre una improvisada pista de baile. Y es que Belén se ha lanzado a mover sus caderas en el lugar más insospechado, una cocina. Ambos han protagonizado una coordinada coreografía donde vemos a Miguel demostrando toda su habilidad.

Siempre discreto, sorprende ver al técnico sanitario protagonizando no uno, sino diversos vídeos junto a su mujer. Belén ha encontrado en su marido, con quien se casó en junio del año pasado, a su mejor cómplice, no solo en la pista de baile también en la vida. Esta vez han amenizado una jornada otoñal de domingo realizando y compartiendo estos vídeos destinados a las redes. En poco tiempo ha conseguido tener más de 96 mil seguidores en ‘Tik Tok’.

No es la primera ocasión en la que vemos bailar a la colaboradora. Hace diez años se convirtió en la flamante ganadora de ‘Más que baile’, una edición que fue presentada por Pilar Rubio y donde muchos veían a su rival, Edurne, la más justa vencedora. Sin embargo, ella se alzó con el premio máximo. “¡Bien, bien, no me lo creo!», afirmó entonces ilusionada. Destinó su premio a la ONG, el Hospital San Rafael.

Sus kilos de más

La colaboradora es cada día más activa en redes donde comparte imágenes de su día a día y diversas confesiones con sus seguidores. Reveló recientemente el peso que había cogido después de sus vacaciones estivales. Ahora pesa 64,1 kg por lo que ha engordado un total de 5,700 kilos. «Estoy como una bola. Tengo más barriga que cabeza», decía.

Cuida su alimentación, pero además se mantiene en forma caminando diariamente seis kilómetros, seguro que sus sesiones de baile también le ayudan a bajar esos kilos de más que ha cogido en verano. «Me veo con unos kilitos de más. Me veo en la tele y digo… es que he comido y estoy gordita», afirmaba en ‘Sálvame’. Sus compañeros han bromeado al respecto y algunos apuntaban a que podría ser por un posible embarazo, pero ella ha negado que así fuera. «Solo he cogido unos kilos de más y estoy preocupada porque se me ve en la tele muy… en la cara y todo».