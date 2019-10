5 No contó con Cayetano en la Goyesca de 2019

No es la primera vez que Francisco Rivera se enfrenta a decisiones complicadas en las que su labor como empresario le pone en un dilema como amigo. O como hermano. No en vano, en la última corrida goyesca no contó con su hermano, Cayetano Rivera, y le cayeron numerosas críticas por ello.

