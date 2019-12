Antonio David Flores se ha estrenado como colaborador de ‘Sálvame’. Y lo ha hecho por la puerta grande: ofreciendo una particular rueda de prensa a sus compañeros de programa. En ella ha confesado la petición que le ha hecho su hija, Rocío Flores, respecto a la manera en que aborda las cuestiones relacionadas con su madre, Rocío Carrasco.

Se somete al interrogatorio de sus compañeros

El ex de Rocío Carrasco ha hecho su primera incursión en el espacio respondiendo, «sin chaleco antibalas», a todas las preguntas de los colaboradores. Así, hizo un repaso por los puntos más conflictivos de su batalla judicial contra la madre de sus dos hijos.

Belén Esteban cuestionó al malagueño se había mostrado algo más suave con su ex en su paso por ‘Sábado Deluxe’. ¿Te da pena Rocío Carrasco?», le preguntó. «Sí», fue la respuesta del malagueño. La colaboradora apuntaba que había notado un cambio en su actitud al hablar de Rociíto, ya que en su última entrevista, Antonio David puso especial hincapié en Fidel Albiac como parte responsable del distanciamiento de Rocío con sus dos hijos.

«¿Ha sucedido algo que no sabemos?», quiso saber Carlota Corredera. «¿Te ha pedido que no pongas piedras en el camino para acercarse a su madre?». El exGuardia Civil no entró en detalles de la petición de su hija, pero aclaró: «Me lo ha pedido mi hija mayor después de unas cosas que han pasado. Yo por supuesto yo estoy por la labor de ayudar en todo lo que mi hija necesite para que vuelvan a tener cierta relación».