7 «A mí quien me importa es mi abuela»

Anabel ha confirmado en ‘Sálvame’ que su prima no ha ido al hospital. Y ha adelantado que tampoco cree que lo haga más adelante. «Mi prima no va a ir. A mí quien me importa es mi abuela. Lo demás, si ha ido si no ha ido mi prima, no me importa. Ahora mismo hay una cosa que es tan de valor para mí que es que ella (doá Ana) se ponga mejor».

Anabel da la última hora sobre la salud de su abuela