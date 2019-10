Anabel Pantoja se rompe al hablar de la nula relación de Chabelita con su abuela

El drama en el clan Pantoja continúa. Anabel Pantoja ha explicado en detalle la mala relación que hay entre Isabel Pantoja y su hija Chabelita, cada días más distanciada de su familia.

Anabel reconoce que Chabelita «no va a ir al hospital»

La colaboradora pierde los nervios

Es la noticia más comentada de la semana. La ausencia de Chabelita en el hospital donde está permanece su abuela desde hace días. En su ingreso, la matriarca está acompañada de toda su familia a excepción de su nieta Isa, con quien no tiene relación desde hace años. Una situación que Anabel, rota en llanto, ha explicado en ‘Sálvame’.

Anabel, la única que se libra de las polémicas de la familia

Las palabras que la hicieron estallar

Lo que hizo saltar a Anabel y destapar la nula relación de Isa con doña Ana fueron unas palabras de Antonio Monterio, quien declaraba: «e está poniendo en evidencia el corazón de hielo de Isabel Pantoja. Esta niña se ha quejado mucho y públicamente de que no se sentía tan familia como los demás».

Anabel da la última hora sobre la salud de su abuela

«¿Os podéis poner en mi lugar?»

La colaboradora no soporta el debate público sobre su familia y menos aún que sus compañeros le den «clases” sobre cómo deben actuar. “La diferencia entre tu casa y la mía es que de la mía no se entera nadie, decía Anabel a su compañera Gema. «¿Os podéis poner en mi lugar?».

Irene da nuevos detalles sobre la salud de doña Ana

«Ahora lo que nos preocupa a todos es mi abuela»

«La que está en el hospital es mi abuela. Y aquí se está haciendo un debate de cómo hemos tratado y cómo hemos hecho», explicaba Anabel, indignada. «La única persona que no está estupendamente es la que está en el hospital. Lo único que me importa es mi abuela. Ahora mismo lo que nos preocupa a todos es la recuperación de la abuela».

Kiko Rivera reconoce que atraviesa uno de sus «peores momentos»

«Isa ha elegido la vida que quiere, no le falta de nada»

Anabel ha dejado claro que su prima está perfectamente: “Se nos ha olvidado que mi prima, por decisión propia, dijo que su familia era su prima, su madre y su hermano. Isa está estupendamente, ha elegido la vida que quiere. No le falta de nada. No le ha faltado su madre, su hermano o yo. La que no está bien es mi abuela así que dejad de picarme y de sacar fantasmas”.

Doña Ana, arropada por Kiko Rivera, Irene Rosales y Anabel Pantoja

La decisión de Chabelita de distanciarse de su abuela

«Si ella se ha querido apartar porque no ha querido tener relación con la familia es porque le da la gana», explicaba Anabel, quien ha querido dejar claro que el distanciamiento de Isa con su abuela ha sido por decisión propia. «Si yo la viera mal, que no come… Me importa muchísimo. Y su hijo más. No hagáis debate moral de que mi prima está mal».

Bernardo, el único del clan Pantoja con algo que celebrar

«Ella ha decidido vivir la vida que tiene»

El deseo de Anabel es que se deje de ver a Chabelita como una víctima dentro de la familia. «Ella ha decidido vivir la vida que tiene, está con su pareja, tiene su single», decía.

Anabel se desmarca de los Pantoja y defiende a Chabelita

«Hace muchos años que no hay relación»

Anabel Pantoja también ha recordado que la distancia entre Isa y su abuela remonta a mucho tiempo atrás: «Hace muchos años que no hay relación. Y ya está«. Entre madre e hija tampoco las cosas marchan bien. «No ha habido comunicación en mucho tiempo. ¿Crees que no quiero que estén bien? Ahora mismo es imposible».

Irene Rosales se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Kiko

«He vivido situaciones que me voy a callar»

Por último, la colaboradora ha querido zanjar el tema aclarando que «hay muchas situaciones que he vivido y me las voy a callar. Pero si tratas de arreglar las cosas las tratas de arreglar antes. ¿Qué pasa? ¿Que si mi abuela no ingresa no hay reconciliación? Yo lo único que quiero es el bien de mi familia. Quiero el bien de todos. Empezando por mi prima y terminando por mi abuela».

