Anabel Alonso está de enhorabuena. La actriz y su pareja, Heidi Steinhardt, han dado la bienvenida al mundo a su primer hijo en común. Un niño al que han llamado Ígor. La artista está tan contenta que ha querido compartir su felicidad con sus seguidores.

La actriz comparte la primera foto de su bebé en sus redes sociales

«Ígor ya está con nosotras!!! Llegó el 24-5-2020 ¡¡¡¡ES MARAVILLOSO!!!», ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una preciosa foto que muestra los pies del recién nacido. A sus 55 años, Anabel ha hecho realidad el sueño de ser madre. Un verdadero regalo para ella y su pareja, con la que lleva siete años de relación. Heidi, por su parte, también ha subido a sus redes sociales la misma foto, pero con distinto mensaje: «El 24 de mayo llegó Ígor a nuestras vidas y ya nada es igual… Con él todo es luz, amor y paz. ¡No podemos más de felicidad«, ha señalado.

Un bebé muy deseado por la pareja

A mediados del pasado mes de abril, la actriz compartía una imagen de la barriguita de embarazada de su chica que provocó un aluvión de comentarios. “Esperándote» publicaba en su cuenta de Instagram. La tierna instantánea no tardó en provocar un montón de reacciones entre sus amigos, muchos de ellos rostros conocidos. Viene en un momento difícil pero cuando esté, llenará vuestra vida de luz, de esperanza y eso hará que el futuro sea infinitamente más ilusiónate», comentaba Bibiana Fernández. «Tu vida será otra y pensarás como he podido pasar tanto tiempo sin estas sensaciones», le recordaba Belinda Washington. Toñi Moreno también se sumaba a los mensaje de afecto señalando: «Muero de amor».

Anabel y Heidi ya son una familia de tres

Anabel Alonso conoció a Heidi Steinhardt en 2013. Entonces, la argentina formaba parte del reparto de la producción teatral de ‘Lastres’, en la que ella también trabajaba. Tres años más tarde, en 2016, volvieron a trabajar juntas en ‘El trombo metálico’. Así surgió relación discreta y estable que, tras el nacimiento de su retoño, ya han convertido en una bonita familia.

Nacida en Argentina, Heidi Steinhardt estudió Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires y se formó como actriz en la escuela de actores de Julio Chávez y en el teatro estudio Patricia Hart. Aunque no es conocida para el gran público, cuenta con una amplia trayectoria profesional en las artes escénicas. Ha trabajado en teatro, cine y televisión en su tierra natal, en España y en varios países de Latinoamérica. También ha publicado sendas obras: ‘El trompo metálico’ y ‘El Inestimable hermano’.

«Nuestro hijo viene en plena pandemia»

A lo largo de los últimos meses, la actriz argentina ha compartido varias fotos en sus redes mostrando la evolución de su embarazo: “Te estamos esperando con inmensa felicidad”, escribía el pasado mes de febrero. El pequeño Ígor no solo es el primer hijo de Anabel, también es el primer vástago de la intérprete argentina, quien compartía una reflexión en su perfil el pasado 28 de marzo. «Yo nací apenas empezada la última dictadura en Argentina. Nuestro hijo viene al mundo en plena pandemia (y afortunadamente en democracia). Las circunstancias en las que venimos al mundo nos influencian, pero no nos determinan. La determinación es una intención que ponemos nosotros. Las circunstancias adversas son los verdaderos motivos para transformar nuestra vida y ser mejores personas, mejor sociedad, mejor 🌏. Este momento de la vida de la humanidad es una gran oportunidad, es triste y maravilloso en la misma proporción», señalaba.

Durante el confinamiento, Heidi ha sacado una nueva obra literaria, que lleva por título «Retrato de una soledad que migra». Para celebrarlo compartía con sus ‘followers’ un fragmento: «Aquí no tengo mucho más que allí, pero nadie me obliga a no tener las cosas. Si quiero las tengo. No las tengo porque no me gusta gastar dinero en cosas que no necesito. Pero si quiero, puedo comprarlas. Hay gente que almacena cosas como si eso les diera tranquilidad. Cosas para el futuro; esa gente que está todo el tiempo pensando en el futuro, que imagina «el día de mañana». Yo no tengo esa imagen. Nunca tuve una imagen del futuro. ¿Qué se supone que debería haber hecho hasta ahora? La vida es esto y nada más. No necesito ir más allá. Yo si quiero, cierro los ojos y me traigo una estrella. Y me la guardo debajo de la almohada. Lo más importante es existir».