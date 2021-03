«Seguimos cumpliendo la promesa de seguir respirando y encontrando en el camino un aprendizaje a todo», ha compartido la actriz.

Un año más, Ana Fernández tiene grabado a fuego el día del trágico accidente en el murió Santi Trancho, el que fuera su pareja. La actriz nuevamente ha utilizado sus redes para recordarle y rendirle un sentido tributo. Esta vez ha acompañado una imagen compartida en sus historias de Instagram de unas bonitas palabras.

«Seguimos cumpliendo la promesa de seguir respirando y encontrando en el camino un aprendizaje a todo», señalaba la intérprete que tenía 25 años cuando murió su novio. En la instantánea podemos ver a Santi Trancho totalmente enfrascado en un momento de grabación. Ana concluye haciendo alusión a la lección de vida que aprendió del cámara: «Continuaremos exprimiendo cada día, como tú nos enseñaste».

Santi Trancho falleció el 7 de marzo de 2015, a los 32 años, como consecuencia de un fatal accidente de moto que tuvo lugar en la carretera de Galapagar, al norte de Madrid. En el siniestro se vieron involucrados un camión de gran tonelaje y su moto. Cuando llegó el Summa al lugar en el que ocurrieron los hechos solo pudo certificar la muerte por traumatismo craneoencefálico severo. Su cuerpo quedó atrapado bajo el vehículo y tuvieron que intervenir los bomberos.

Siempre en su corazón

Fiel a la fecha, Ana cumple cada año con la tradición de rendirle tributo en redes. El año pasado compartió una imagen en blanco y negro tomada en las calles de Nueva -también durante una jornada de trabajo con su inseparable cámara- y le dedicaba un emotivo mensaje: «Sigue grabando ángeles. Cinco año. Te echamos de menos».

Mientras que en 2019 le enviaba un mensaje muy parecido al que ha publicado en esta ocasión donde destacaba sus ganas de vivir al máximo: «Cuatro años observando desde muy alto. Espero que grabes mejores planos y que estés orgulloso porque estamos exprimiendo la vida como tú nos enseñaste».

La muerte conmocionó a compañeros de profesión y amigos de Santi Trancho que era un gran aficionado a las motos. Además, fue un auténtico mazazo para la actriz que llevaba tres años de relación con el cámara truncando así su historia de amor. También fue un duro golpe para su buen amigo Frank Cuesta con quien había compartido horas y horas de grabación en el programa ‘Frank de la Jungla’ durante los años 2010 y 2013.

«Hoy me han arrancado un trozo de vida… durante 9 meses no he llorado y ahora no puedo parar… por favor arropad a su madre y a Ana», afirmaba el especialista en reptiles cuando conoció la triste noticia. Este año, Frank ha vuelto a recordarle a través de su cuenta de Instagram y lo hacía con las siguientes palabras: «Ayer, hoy y siempre…», afirmaba junto a una imagen en compañía de su amigo.