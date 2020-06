Manuel Carrasco no ha defraudado con su último videoclip, correspondiente a su éxito ‘Me gusta’, incluido en su último trabajo discográfico, ‘La cruz del mapa’. Sus seguidores estaban ansiosos por ver la historia que encierra tras de sí esta canción, escenificada en un videoclip en el que aparece como estrella estelar la mujer del cantante, Almudena Navalón, que hace apenas tres meses dio a luz a su segundo hijo con el artista. La joven no ha tenido reparos en aceptar la propuesta de su marido de ser la protagonista de su último vídeo, un detalle que ha conquistado a sus fans, que han aplaudido la decisión de que todo quedase en casa.

Así, además de poder disfrutar de la voz de Manuel Carrasco al son de ‘Me gusta’, este videoclip también nos ha brindado la oportunidad de ver a Almudena Navalón en un registro al que no nos tenía acostumbrado y que, por otro lado, defiende con elegancia. En el vídeo que da vida a la nueva canción del artista podemos ver a Almudena Navalón bailando animadamente e incluso actuando sin miedo a las cámaras.

Hace tan solo tres meses, días antes de declararse el estado de alarma por el coronavirus en nuestro país, que Manuel Carrasco y Almudena Navalón se convertían en padres por segunda vez. Ya tienen la parejita, dado que en casa ya esperaba al nuevo integrante de la familia su hermanita Chloe, que tiene ya dos años y medio. Un embarazo algo preocupante en la recta final, al coincidir con la crisis sanitaria y el inicio de una pandemia que ha trastocado los planes de todos, incluido Manuel Carrasco, que se encontraba de gira por Latinoamérica y que ahora está a la espera de ver cómo salvar la temporada de verano, ante la cancelación de las fiestas patronales de ciudades de toda España, donde suele desarrollar su trabajo entre concierto y concierto. Ahora todo está en stand by y habrá que esperar a ver si los escenarios vuelven a recibir a sus artistas, pero mientras llega esta oportunidad, la pareja disfruta de la crianza de sus dos retoños, mientras miman su amor con videoclips como este. ¡Dale al play!