«Soy periodista, quiero tele porque es donde he trabajado toda mi vida. Pero no televisión de lo que todo vale», ha afirmado.

Alexia Rivas vuelve a estar de actualidad, esta vez por su fichaje como nueva concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’. El anuncio no ha estado exento de algunas críticas. Su nombre comenzó a sonar con fuerza durante la pasada cuarentena protagonizando un auténtico culebrón que llegó a denominarse como ‘Merlos Place’. Poco después, la joven abandonaba su puesto de redactora en ‘Socialité’ y evitaba convertirse en un personaje público.

La noticia de su vuelta a la televisión se ha dado a conocer este domingo y ha sorprendido a muchos, entre ellos, a algunos de sus seguidores. «La que no quería tele», le decía un internauta. Ella ha querido defenderse y lo ha hecho vía redes sociales: «No tendría por qué explicarme. Si quisiera haberme aprovechado, en su momento hubiera ido de plató en plató y ahora tendría una casa comprada».

Ha reconocido que ‘Supervivientes’ le parece una aventura «impresionante» que, por supuesto, no quiere perderse y debe vivir. «Gracias a la cual mucha gente me puede conocer», indica. Por tanto, esta será su gran oportunidad para que descubramos a la verdadera Alexia Rivas. «Soy periodista, quiero tele porque es donde he trabajado toda mi vida. Pero no televisión de lo que todo vale». Explicaba estar emocionada y nerviosa a partes iguales: «Quiero que me conozcáis y quiero, sobre todo, ser yo misma.

Su regreso a televisión

Alexia Rivas vuelve a Mediaset y lo hace como concursante de pleno derecho del reality más extremo de Telecinco. Lleva casi un año alejada de la televisión, tiempo en el que se ha centrado en su faceta de ‘influencer’. El llamado culebrón de la cuarentena o también denominado ‘Merlos Place’ la puso en el punto de mira. Todo con motivo de una pillada durante una videollamada realizada por Alfonso Merlos en un canal de YouTube donde se la veía apareciendo por detrás en ropa interior. Por aquel entonces él mantenía un noviazgo con otro rostro conocido de la cadena, Marta López.

La periodista tomó la decisión de dejar su trabajo y acusó a la ‘La Fábrica de la Tele’ «de hacer daño, menospreciar y desmerecer». Señaló entonces que se habían «vertido de manera indiscriminada comentarios sobre mi persona, inequívocamente injuriosos o vejatorios, con un contenido claramente ofensivo y difamatorio, y que resultan innecesarias para expresar la opinión o valoración de que se trate, atacando directamente mi honor, mi integridad moral, mi imagen y mi reputación, personal y profesional, con información que no es veraz, ni objetiva, ni contrastada”.

Ahora sorprende que decida convertirse en un personaje de reality. El concurso se estrenará el próximo mes de abril una vez concluya la emisión de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Por el momento, ya comienzan a desvelarse algunos nombres que acompañarán a la joven en esta trepidante aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. Se une así al bailaor Antonio Canales y a la prima de Isabel Pantoja, Sylvia Pantoja.