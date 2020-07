Un día después de celebrar juntos el 60 cumpleaños de la diseñadora, Ágatha y su novio han disfrutado de una tarde de gestiones en la capital.

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset siguen disfrutando de su relación, que cada día parece ir mejor. La diseñadora y su novio han disfrutado de una tarde llena de actividades en Madrid. Gestiones, compras… Un poco de todo para una pareja que se ha vuelto inseparable desde que comenzó su idilio.

Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Rodríguez, sin filtros: Sexualidad, política y miedos en el confinamiento

La diseñadora celebra su 60 cumpleaños en los platós de La 1

Anoche, la pareja acudía a un conocido restaurante de la capital para celebrar una fecha muy especial: el 60 cumpleaños de la exmujer de Pedro J. Ramírez. Ambos se dejaban ver en la capital poco antes de que la empresaria se trasladase a los platós de Televisión Española para participar en la tertulia de ‘Lazos de sangre’, que en su última emisión ha dedicado un documental al clan encabezado por José Bono. Al final del programa Boris Izaguirre sorprendía a su compañera con una tarta de cumpleaños.

Ágatha Ruiz de la Prada presume de nuevo novio, Luis Gasset, en el Teatro Real

Ágatha Ruiz de la Prada se sincera sobre Luis Gasset: «Ha sido genial»

Una tarde de gestiones en pareja

Un día después de su intenso día de aniversario, Ágatha y su novio, acompañados de una persona de su entorno, dedicaban una tarde completa a realizar diversas gestiones uno al lado del otro. Tuvieron tiempo de compartir unos ratos de ocio y ‘shopping’. A la diseñadora se la pudo ver cargando una enorme bolsa de una prestigiosa firma de cerámica portuguesa.

Cósima Ramírez habla del novio de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada: » El novio de mi madre tiene buena pinta»

Luis Gasset, la gran ilusión de la diseñadora

Luis Gasset es el hombre que ha devuelto la sonrisa a Ágatha tras su ruptura con Luis Miguel Rodriguez. A sus 52 años, el Director General de la casa de subastas de arte y joyas Ansorena se ha convertido ya en una persona muy especial para ella. Desde que coincidieron en una cena de amigos comunes se han convertido en inseparables. Luis, viudo y padre de dos hijas, conquistaba el corazón de la diseñadora el pasado mes de marzo.

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset: la pareja del momento se convierte en inseparable

Luis Gasset, la gran ilusión de la diseñadora

La diseñadora y Luis forman una pareja muy bonita. Se les ve a gusto juntos y Ágatha no duda en hablar públicamente de lo que siente por él. En una entrevista reciente con Pablo Motos, la empresaria confesaba que en los últimos meses todo «ha sido mágico». Y que tras conocer a Luis vivió un momento que le pareció especialmente idílico. «Un miércoles no me llamó. No me mandó mensajito, y entonces el jueves me dice: ‘Ay mira, perdona, es que estoy en el hospital’. Ha estado a punto de morirse», desvelaba en ‘El Hormiguero 3.0. «Eso ya me pareció tan romántico, ¿no?», confesaba. «Estar como en peligro de muerte todo…. Yo creo que eso hace que todo se acelere mucho más«.

Su hija Cósima Ramírez ya le ha dado el visto bueno a Luis. «Tiene buena pinta y está entusiasmada. Ya lo he conocido y es maravilloso, muy educado… Me sorprendió que haya conocido a alguien pero también ha sido algo divertido descubrir a mi madre desde otro ámbito. Antes ella se acostaba a las ocho noche y ahora se va de juerga», confesaba a SEMANA.

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, tarde con amigos en una terraza en Madrid

Quién es Luis Gasset, la nueva ilusión de Ágatha Ruiz de la Prada