3 Dos mujeres con carácter

Una anécdota de la biografía de Rocío Jurado que da fe de su fuerte temperamento es que, siendo adolescente, se plantó un día en casa pidiendo que quería dedicarse al espectáculo. «No había manera de salir adelante», recordaba en una entrevista con Jesús Hermida. Por eso, a pesar de su juventud, impuso en su casa que quería hacer era cantar. «Siempre he tenido mucho genio, así que me declaré en una huelga de hambre» , recordaba. De esa huelga de hambre salió por fin el permiso para ir a Madrid a trabajar con las 8.000 pesetas que me dio su abuelo.

El genio de Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’ ha salido a flote cuando ha tenido que hablar alto y claro en sus enfrentamientos con Yiya, o en sus enfados con José Antonio Avilés… o en sus primeras decepciones con Ana María Aldón.