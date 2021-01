La llegada de la borrasca Filomena a España ha revolucionado las redes sociales, donde nuestros famosos han compartido las mejores fotos de sus salidas a la nieve.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. La borrasca Filomena, que mantiene a España en alerta por frío, nieve y lluvia y amenaza con cubrir de nieve numerosos puntos de España, ha teñido de blanco gran parte de la geografía del país. Para muchos, su llegada ha sido una oportunidad estupenda para disfrutar de la nieve en lugares donde hacía mucho tiempo que no nevaba, como por ejemplo Madrid. Muchos rostros conocidos afincados en la capital han compartido, emocionados, las primeras imágenes gozando de una gran nevada que promete ser histórica.

Sergio Ramos y Pilar Rubio

Uno de los primeros en compartir lo bien que lo han pasado jugando con los primeros copos de la borrasca han sido Pilar Rubio y Sergio Ramos. La colaboradora y el jugador de fútbol han publicado un vídeo en las redes en las que, acompañados de sus hijos, se lo pasan pipa lanzando bolas de nieve en el jardín de la lujosa casa que comparten en La Moraleja.

Diego Matamoros y Carla Barber

Otra pareja mediática y muy activa en las redes sociales, Carla Barber y Diego Matamoros, han compartido instantáneas de su escapada a Baqueira Beret. Ataviados con prendas técnicas para el deporte alpino, el hijo de Diego Matamoros y la doctora y exmodelo bien podrían pasar por los componentes de los reyes del tecno francés, Daft Punk. Pero no. Su foto correspondía a su «día increíble de esquí 🎿». Un día que, por cierto, fue severamente criticado en Instagram debido a las restricciones ante el coronavirius. Por este motivo, la canaria aclaraba que tanto ella como su novio fueron contratados por una empresa «para dar visibilidad a su negocio en estos momentos tan complicados en los que muchos autónomos y empresas están pasando meses que les pueden llevar al cierre». Ese es el motivo de su viaje.

«Además de ser médico, también soy una persona que genera influencia y repercusión en las comunidades de los medios en los que se expresa. A much@s les interesa los lugares que visito, los restaurantes en los que como, los hoteles en los que me hospedo, la ropa que me pongo, los cosméticos que uso o la manicura que llevo, entre otros», ha señalado. Asimismo, ha aclarado que el viaje que ha realizado con Diefo «está legalmente justificado y es totalmente seguro» mediante «prueba PCR, certificado de empleo y declaración responsable de desplazamiento por obligaciones laborales».

Makoke

«Puede nevar todos los días de invierno? 🙏🌨❄️☃️ «, explica Makoke en su paseo por la nieve. Luciendo unos ceñidísimos ‘leggins’ que resaltan su espectacular silueta, la colaboradora Feliz jueves, os recuerdo que nos vemos el sábado en @vivalavidatele5 !! 💫

Anita Matamoros

La hija de Makoke, Anita Matamoros, también ha posado coqueta para compartir una bonita foto invernal con su legión de seguidores. «Nunca me ha gustado mucho la nieve, pero lo bonita que es y cómo viste las calles es increíble❄️», subraya.

Carme Chaparro

La periodista y escritora Carme Chaparro ha posteado una foto de un muñeco de nieve acompañada de una confesión: «Ay, no he podido resistirme».

Omar Suárez

Al reportero de ‘Sálvame’, la irrupción de Filomena en la capital lo ha pillado de «vacaciones nevadas ❄️☃️ «. Y así de sonriente se deja ver en su cuenta de Instagram, donde suma 115.000 ‘followers’.