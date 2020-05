Un año después de que se descubriera que Sara Carbonero padecía cáncer, la periodista ha compartido su fotografía más valiente. En ella aparece con un corte pixie y deja atrás su característica melena, siendo esta la primera vez que muestra públicamente su nueva imagen. Lo ha hecho sin darle aparentemente importancia y bajo el título «Boa tarde», sin embargo, en cuestión de minutos han sido muchísimos los rostros conocidos que han aplaudido este gesto cargado de naturalidad. Mientras algunos comentarios destacan lo bellísima que está la esposa de Iker Casillas, otros mensajes recalcan la luz que desprende tanto ella como el enorme paso que acaba de dar. Un post que en un tiempo récord ha alcanzado más de 100.000 likes, lo que demuestra que Sara Carbonero cuenta con el apoyo de muchísimos de sus seguidores. En especial de su grandísima amiga, Isabel Jiménez, quien ha sido una de las primeras en dejarle un tierno mensaje en la citada publicación y con quien ha contado a lo largo de todo el tratamiento contra esta enfermedad.

«Y no hay luz más bonita que la tuya. Love you siempre, comadre», ha escrito la presentadora de Informativos Telecinco junto a un emoticono de corazón. No obstante, este es tan solo un ejemplo del continuo goteo que desde el primer momento ha recibido Sara en su perfil de Instagram. Mientras Nuria Roca recalca también la luz tan especial de Carbonero, Eva González, ha señalado su eterna belleza «Anda hija, que no se puede estar más guapa ya» o Cristina Pedroche ha escrito «preciosa». Palabras repletas de cariño y que se suman a las que han publicado otros famosos como Andrés Velencoso, Raquel Perera, Aurora Carbonell, Efecto Mariposa, Adriana Abenia, Paula Echevarría, Raquel del Rosario, Carles Puyol o Blanca Suárez. No obstante, sus nombres tan solo forman parte de una interminable lista de mensajes que tanto anónimos como personajes conocidas han hecho públicos tras la valiente fotografía de la periodista.

En la instantánea Sara posa mirando al infinito, ciertamente pensativa, sobre una escalera y con un sencillo look que resalta el encanto que la caracteriza. Con esta fotografía ejemplifica su lucha contra el cáncer, aunque ella, por su parte, tan solo ha querido desear una bonita tarde a sus más de dos millones y medio de seguidores, un texto que ha acompañado de algunos hashtags muy optimistas y positivos: «vamos a por la semana», «la calma» y «Porto». Tres palabras profundamente importantes, ya que además de desvelar la ubicación de la instantánea, dejan clara su actitud ante las adversidades. La templanza ha sido una de sus compañeras más fieles al igual que la fortaleza, dos sentimientos que ha transmitido a través de sus redes sociales desde que se conociera la lucha a la que debía hacer frente con ahínco.

Ella e Iker han sufrido problemas de salud en los últimos meses, pero han sorteado juntos cada escollo que han encontrado en su camino, demostrando de ese modo que el matrimonio forma el tándem perfecto junto a sus pequeños.