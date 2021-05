Tal y como ha podido saber SEMANA, la familia de Pau Donés no ha logrado vender la casa que el artista tenía en el Valle de Arán.

Pau Donés falleció hace casi un año y lo hizo junto a aquellos que más quería. En un enclave idílico que había sido testigo de su sonrisa durante décadas, el cantante de ‘Jarabe de Palo’ falleció a los 53 años a causa de un cáncer. Su última etapa la pasó en El Valle de Arán, un paisaje digno de cuento en el que incluso concedió su última entrevista a Jordi Évole. Su familia más directa, entre ellos su hija y su hermano, le acompañaron hasta el último momento en la casa que él tenía en el Pirineo Catalán, una propiedad que un año más tarde no han conseguido vender. Aunque el cantante trató de venderla antes de fallecer con el fin de dejar lista su herencia, lo cierto es que 11 meses después de su muerte siguen en el mismo punto. Tal y como ha podido saber SEMANA, piden 2,3 millones de euros y se niegan a rebajar el precio del que era su mayor tesoro. No tienen prisa porque esa transacción se produzca y, por el momento, se niegan a renunciar a esta cifra.

La propiedad está situada en plena naturaleza, tiene 912 metros cuadrados construidos, 7 dormitorios y seis baños, lo que la convierte en una casa muy espaciosa. Es una joya y está decorada con el gusto de Pau Donés, mezclando estilos y dando protagonismo a las impresionantes vistas que se pueden ver desde el interior de la vivienda. En el anuncio que todavía sigue disponible en este conocido y lujoso portal inmobiliario, definen a esta casa como un «hermoso plan de concepto abierto con una sala de estar, cocina y comedor con enormes paredes de cristal con vistas a las montañas majestuosas. El dormitorio principal con vistas espectaculares a la montaña es grande y espacioso y tiene un baño abierto central. El jardín de 6000 m2 ,además de unas vistas espectaculares, tiene una casita de árbol para los niños«, comienza diciendo. En él, de hecho, anuncian que no darán pistas ni mostrarán la vivienda si no eres un comprador potencial, evitando así la mirada de cualquier curioso. No quieren perder el tiempo y tan solo darán pasos si la venta es posible y tiene visos de realizarse.

Ubicada en un punto privilegiado, ya que se encuentra a 20 minutos «de la estación de esquí más grande y prestigiosa de España, Baqueira/Beret y a 10 minutos de la capital del Valle de Arán, Vielha», la familia de Pau considera que su casa es única. No solo por los secretos que esconde y los recuerdos que se fraguaron en esos muros, sino por lo mágico que es el entorno. Este inmueble fue adquirido por el catalán en el año 2000 y es ahora 21 años más tarde cuando sus herederos desean deshacerse de ella, ya que los gastos de la vivienda son altísimos. Aunque esta operación aún no ha tenido sus frutos, tanto la inmobiliaria como ellos intentan poner todos sus esfuerzos para conseguir que esta joya tenga muy pronto otros dueños.

Además de las fotografías que te ofrecemos en este artículo, el interior de la residencia aparece en el documental ‘Eso que tú me das’, el cual se grabó días antes de su muerte y cuyos datos de audiencia resultaron tremendamente exitosos para La Sexta.