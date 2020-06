No están siendo tiempos fáciles para José Antonio Avilés. Después de terminar su andadura en ‘Supervivientes‘ y que salieran a la luz sus secretos más oscuros, como el dinero que debía a varias personas, recibe un fulminante golpe: esta misma mañana del jueves ha fallecido su abuela paterna a los 92 años de edad. El polémico concursante está pasando por un duro momento tras conocer la noticia de la muerte de su abuela. Sobre todo después de que él frivolizara con la muerte de un ser querido durante diferentes ocasiones para excusarse de algunos de sus quehaceres o compromisos.

José Antonio Avilés asegura que se arrepiente de hablar de la muerte de su abuela

Así lo han desvelado en ‘El programa de AR’ donde el colaborador de televisión ha contactado con una de las periodistas que trabajan en el programa para compartir la triste noticia. De momento, José Antonio Avilés no ha compartido nada a través de las redes sociales, donde es muy activo, tras el fallecimiento de su abuela. Donde sí ha querido hablar ha sido en ‘Sálvame’, que se han trasladado hasta Córdoba para dar el pésame al colaborador de televisión y saber cómo se encuentra tras estos momentos tan difíciles que está viviendo.

José Antonio Avilés ha querido agradecer a los compañeros de ‘Sálvame’ las muestras de cariño y de pésame que le han dado. Además ha desvelado el motivo de su fallecimiento: «Se cayó cuando yo estaba en Honduras. Ayer cuando iba a la revisión es puso peor y esta mañana ha fallecido«, han sido las palabras del concursante, visiblemente hundido y emocionado tras la irreparable pérdida de su abuela. Por si fuera poco, Avilés ha asegurado que se arrepiente mucho de haber mencionado la muerte de la madre de su padre en diferentes ocasiones para excursarse de algunos de sus compromisos: «No hay que hacerlo. Ya pedí perdón y lo vuelvo a pedir», ha asegurado.

El mensaje de Avilés tras el fallecimiento de su abuela

Antes de despedirse de ‘Sálvame’ ha querido mandar un mensaje tanto de agradecimiento como volver a pedir perdón públicamente: «Muchas gracias a todos, de corazón. Yo sé que las cosas en muchos momentos no las he hecho bien. Y hay muchas veces que no hay que mencionar a la gente. Yo lo he mencionado sin tener que mencionar y ahora ha ocurrido. De verdad gracias de todo el mundo porque he recibido mensajes de compañeros que están allí ahora», ha asegurado Avilés con el rostro muy serio por todo lo que se ha dicho de él durante las últimas semanas. Este duro golpe por la muerte de la abuela paterna supone un duro revés ahora que poco a poco iba retomando su vida tras todas las polémicas a las que se ha enfrentado últimamente.