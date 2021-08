«Me sentía la mujer de. Estaba en contra de mí, intenté ser lo que yo creía que él quería. Me equivoqué», ha explicado sobre su ruptura con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez emitían un comunicado el pasado mes de enero en el que confirmaban su separación tras 20 años de relación y dos hijos en común, Kike y Carlos. Unos meses después, la venezolana se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para hablar largo y tendido sobre su ruptura con el cantante. En concreto, la invitada del programa presentado por María Patiño ha explicado algunos de los motivos que hicieron que tomara la decisión de divorciarse, así como los cambios que ha tenido que afrontar en su vida desde entonces.

Fabiola Martínez se ha convertido en una mujer nueva tras su separación de Bertín Osborne. La exmujer del presentador reconoce que siente que ha vuelto a tener las riendas de su vida después de tomar la difícil decisión de poner fin a su relación. «Es un cambio, son muchos años, cada uno necesitaba su espacio. Individualmente, estamos mejor. Es verdad que echas de menos muchas cosas, es lógico, le pasa a los niños, me pasa a mí…», comenta.

La venezolana se ha abierto en canal frente a María Patiño y ha reconocido que tomaron la decisión de separarse después de analizar algunos aspectos de su vida que habían cambiado. A pesar de dejar claro que estaba muy enamorada del cantante de rancheras, insiste en que la convivencia «es complicada». «Ves que no es igual y vas tirando. No era él, era yo. Me miraba en el espejo y me veía triste. Dejé de ser yo y no porque él me hacía sentirme triste. Me estaba traicionando. Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento como individua, formarme, hacer proyectos que no fueran comunes», asegura. Sobre esto, Fabiola Martínez reconocía que por más que hablaban sobre la situación de la pareja, nada cambiaba y todo seguía igual: «Él estaba casi como yo, no remontábamos. Me sentía la mujer de. Estaba en contra de mí, intenté ser lo que yo creía que él quería. Me equivoqué».

Fabiola Martínez recuerda que tras el puente de diciembre comenzaron a discutir de forma constante y, finalmente, tomaron la decisión de separarse. «Éramos dos trenes sin frenos«. Su hijo pequeño, Carlos, encajó la noticia de forma sorprendente para un niño de su edad, según su madre. «Ha tenido momentos de bajón, tristeza y nostalgia. Le he dado su sitio, le he dicho que es normal que esté así. Mentirle a los niños no es una alternativa. Los dos hemos sido honestos«, recuerda. Con Kike, su hijo mayor, todo fue diferente: «Fue muy difícil porque no lo exterioriza. Cuando veía que el padre no estaba, él estaba más callado, cabizbajo. No sabemos cómo lo vive y cómo lo siente»,

La nueva Fabiola Martínez

En estos últimos meses, Fabio Martínez ha comenzado una nueva etapa de su vida y lo ha hecho de forma muy activa. Después de mudarse a un amplio piso en el centro de Madrid, la venezolana ha retomado sus estudios y ha encontrado en el deporte su mejor plan de desconexión. «Al principio me exigí demasiado, pero me sirvió a llevarme un poco mejor y a no darle vueltas a la decisión», comenta.

De la misma forma, Fabiola Martínez está muy agradecida con Bertín Osborne y no ha dudado en ensalzar su figura como padre. Eso sí, deja claro que, a pesar de que no han firmado todavía el acuerdo de divorcio, no hay ninguna posibilidad de reconciliarse. «Las pocas cosas que hemos hablar, aunque no lo hayamos plasmado en un papel, va en una misma dirección. Quiere ayudar y que los niños estén bien«, recalca.