Manuel Romo (24), representante de Extremadura, ha sido elegido Mister International Spain 2020 en una gala celebrada anoche en Oropesa del Mar. El guapo oficial de España mide mide 1,92 cm de alto y está graduado en el sobre Grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho y cursa una beca Jóvenes Emprendedores UE en Lisboa.

El canario Yeray Hidalgo cedía el testigo al extremeño y le entregaba la banda de Mister International Spain 2020. Por su parte, el representante de Ourense, Anselmo Menéndez, se consagró como primer finalista; y Leif Otto Gehrig, representante de Granada, fue nombrado segundo finalista. El resto del Top 5 lo completaron los representantes de Navarra y Cádiz. Araba, Barcelona, Madrid, Murcia y Pontevedra fueron las otras provincias que completaron el Top 10 del ranking de guapos oficiales.

El extremeño también vence en la Prueba Top Model

Además de ser coronarse como el más guapo de España, Manuel Romo también se alzó con el primer puesto de la prueba Top Model. El representante de Alicante se convirtió en el ganador de la Prueba Deportiva, mientras que el de Tarragona fue el vencedor de la Prueba de Mejor Cuerpo. En el resto de pruebas que se disputaron, Pontevedra se llevó el premio de Traje Regional; Lugo ganó el Talento y Burgos se llevó la Prueba Multimedia.

El joven cumple así uno de sus mayores sueños en un año cargado de ilusión. Horas antes de que se proclamara ganador, el extremeño aseguraba a través de sus redes sociales que llegar hasta la gala para él ya era un premio puesto que se sentía como un niño pequeño lleno de ilusión. «Yo ya he ganado por estar aquí, en este año he aprendido, he madurado, he crecido, he conocido, me he atrevido, me he equivocado y sobre todo he sido muy feliz siendo Mister Internacional Extremadura«, aseguraba. Con su victoria, el nuevo guapo oficial representará a nuestro país en Mister Internacional 2020.

Entre los miembros del jurado se encontraba Mireia Lalaguna, la primera y única Miss Mundo española que obtuvo el título en 2015. Además, Alejandro Nieto (Mister International Spain 2015) y Sergio Ayala (exconcursante de ‘GH VIP’ y Mister Model International 2019′) fueron algunos de los invitados al evento.

Este sábado se elegirá a la mujer más guapa

Este sábado 25 de julio se celebrará la gala de las misses. Los dos concursos, celebrados por la Organización Nuestra Belleza España -dirigida por Cres del Olmo y Daniel Montesdeoca- iban a celebrarse inicialmente en el mes de junio, pero el estallido de la crisis sanitaria obligó a posponerlo al presente mes.

Durante la semana que han estado en Oropesa del Mar, los 104 candidatos de cada una de las provincias han puesto a prueba sus habilidades físicas y también han tenido tiempo para participar en visitas por el municipio y descubrir así su patrimonio cultural, turístico y gastronómico.