El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón no atraviesa por su mejor momento, algo que viene siendo un hecho desde hace ya demasiadas semanas como para negar lo evidente. De hecho, los protagonistas ya no tratan de echar balones fuera y desmentir que entre ellos hay problemas irreconciliables, aunque no se deciden a dar el paso de anunciar el final de su matrimonio. Por el momento. Y es que todo hace indicar que en breves se dará un paso al frente para comunicar al mundo que, efectivamente, su vínculo se ha desgastado por diversos motivos hasta el punto de tener que vivir separados. Así, José Ortega Cano ha sido visto realizando extraños movimientos bancarios que podrían anunciar que este paso importante está a punto de producirse.

El diestro ha sido visto visitando tres sucursales bancarias distintas en el mismo día. Esto ha despertado el interés de todos, después de que en ‘Socialité’ se mostrasen imágenes de José Ortega Cano dedicando de pleno su día en realizar movimientos bancarios. Una actividad que, según el citado programa, se explicaría por un supuesto deseo del torero de proteger su patrimonio ante un posible divorcio, así como poner sus cuentas al día para hacerse cargo de los gastos de una futurible acción judicial.

El torero estaría preparándose económicamente para el divorcio y, según el citado medio, también blindando a su hija, Gloria Camila Ortega, para que su parte del pastel quede a buen recaudo con cambios en la titularidad de algunas de sus propiedades, como así dijo en su momento Carmen Borrego supuestamente tras haber hablado con la propia Ana María Aldón, que vería en estos movimientos un serio problema, pues considera injusto que su marido le deje propiedades a su hija sin tener en cuenta a su hijo pequeño, el cual comparte con la diseñadora. Por ahora todo pulula a modo de rumor y todo son especulaciones. Los protagonistas se niegan a ser claros al respecto y emplazan las explicaciones a más adelante, quizá con una exclusiva mediante. Algo que aseguran llegará esta misma semana…

Vídeo: Europa Press

Desde el programa presentado por María Patiño se afirma que estos extraños movimientos bancarios realizados por José Ortega Cano son el paso previo al anuncio del divorcio de Ana María Aldón. Una decisión que él no ha tomado, sino que es una supuesta reacción a la certeza de que su mujer hablará con un medio para dar la exclusiva de su ruptura. Por ello, ya ha movilizado sus cuentas del banco, en tres sucursales distintas, para no llevarse ningún sobresalto. Habrá que esperar a ver si las sospechas del torero son ciertas, aunque todo hace indicar que no tendrá que esperar demasiado para salir de duda, aunque por si acaso ya se ha puesto al día en sus cuentas ante cualquier eventualidad.