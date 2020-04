Paulina Rubio está pasando el confinamiento en su casa de Miami. La cantante mexicana está intentando ponerle al mal tiempo buena cara y no duda en animar y entretener a sus seguidores con divertidos conciertos y vídeos a través de sus redes sociales. Sin embargo, el último recitar que ha regalado en su cuenta de Instagram ha dado mucho qué hablar debido a la extraña actitud de la coach de ‘La Voz’ durante el mismo. Y cómo era de esperar, el vídeo, a pesar de que lo eliminó a los pocos minutos, está corriendo como la espuma y las redes se han llenado de críticas y suposiciones.

«Me uno a esta causa, yo me quedo en causa«, comenzaba a decir Paulina Rubio, trabándose a la hora de pronunciar «casa». «Help coronavirus, muy contenta, emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros», proseguía la cantante, con infinitas pausas entre palabras y nada coherentes entre sí. Después de retocarse el pelo con las manos y frotarse la nariz, se recostaba en la silla desde la que estaba haciendo el vídeo en directo y le dedicaba un mensaje a una compañera de profesión, Thalía. Esto ha llamado la atención de los usuarios debido a la enemistad que siempre ha habido entre ambas y que nunca han tratado de esconder. «Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande«, comentaba minutos antes de comenzar a cantar.

Una vez que comienza la música, Paulina interpreta su conocido tema «Tal vez quizás». Sin embargo, la preocupación de sus seguidores vuelve al parecer en el momento en el que la chica dorada parece haber olvidado la letra de la canción. Para solventar su anecdótica pérdida de memoria, la cantante hace uso de un papel en el que claramente se ve las líneas del tema y comienza a leer para así seguir con el concierto. «Viva México cabrones… no se me despisten, viva el mundo«, finalizaba.

Las redes arden después de ver el vídeo

Una vez terminado el concierto, el vídeo del mismo corrió como la pólvora por las redes sociales y muchos usuarios no dudaron en criticar la actitud y el extraño comportamiento de la cantante, además de preguntarse qué le ocurría. «Que mal le sienta a Paulina Rubio el confinamiento», «Ojalá pasar la cuarentena tan feliz como ella», «Me representa cuando estoy en mi casa creyéndome cantante…», «Paulina Rubio arruinó una canción de Paulina Rubio», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Un concierto benéfico

Paulina Rubio se sumó así a ‘One World: Together at Home’, la iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen. Sin embargo, en su caso, la chica dorada participó desde su casa y a través de sus redes sociales e intentó concienciar a todos aquellos que la estaban viendo. La cantante apeló a la responsabilidad ciudadana de quedarse en casa y no bajar la guardia.

«Estamos tomando precauciones quedándonos en casa. Seamos muy cuidadosos en el momento de recibir una pizza. Yo estoy haciendo mi parte por mis hijos, mi mamá y por todos ustedes. Vamos a salir de esta. Estamos viviendo algo histórico, algo que nunca había pasado en el mundo. Estamos en guerra, luchamos contra un enemigo invisible. Quedémonos en casa, en paz, en harmonía, con mucha fe y sabiendo que todo esto pasará. Todos amamos la vida», dijo a lo largo de la hora que duró el directo.

Asimismo, también dejó claro que todos estamos intentado adaptarnos a las nuevas circunstancias. «Mi cuñada está embarazada y mi hermano quería ir a España para estar con su familia, no pudieron viajar. El mundo cambia por minuto«, relataba la interprete de ‘Ni una sola palabra’.